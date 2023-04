VfB Lübeck verteidigt Rang eins - HSV II gewinnt irres Stadtderby gegen St. Pauli II

Bereits am Freitag fand zeitversetzt das Fernduell um Platz eins in der Regionalliga Nord statt. Der VfB Lübeck sorgte beim BSV SW Rehden nach anfänglichen Schwierigkeiten für klare Verhältnisse, der HSV II lieferte sich im kleinen Stadtderby mit der U 23 des FC St. Pauli einen spektakulären Kampf.

Zurück in der Erfolgsspur: Der VfB Lübeck schlug den BSV SW Rehden am Freitagabend mit 4:0. IMAGO/Eibner

HSV II ringt St. Pauli II nieder

Es war kein Zufall, sondern von den Sicherheitsbehörden genau so gewünscht: Während sich am Freitag im Volksparkstadion der Hamburger SV und der FC St. Pauli im Zweitliga-Derby gegenüberstanden, spielten zeitgleich im Edmund-Plambeck-Stadion die beiden Zweitvertretungen um Punkte, hier mit den Kiez-Kickern als Heimteam. Ähnlich wie bei den Profis, wo sich der HSV in einem Sieben-Tore-Spektakel durchsetzte, lieferten sich auch der Nachwuchsteams ein heiß umkämpftes Duell, in dem am Ende ebenfalls die Rothosen die Oberhand behielten.

Doch alles auf Anfang. Das Spiel begann ausgeglichen, beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe. In der Folge erhöhten die Kiez-Kicker den Druck, ohne dass aber etwas Zählbares raussprang. Und so kam es, wie es häufig im Fußball kommt: Ein Konter des HSV landete bei Rexhepi, der in der 17. Minute die Gästeführung erzielte. Die Antwort der Hausherren ließ bis kurz vor der Pause auf sich warten, Roggow schraubte sich bei einer Flanke am höchsten und nickte ein - 1:1 (38.). Nach der Pause konnte sich zunächst keines der beiden Teams nennenswerte Torchancen erarbeiten. Es dauert bis zur 58. Minute, ehe Ulbricht die erneute Führung für St. Pauli erzielte. Nur wenige Zeigerumdrehungen später hätte Appe beinahe für den Doppelschlag gesorgt, als er einen weiten Ball erlief, aufs Tor zog und nur knapp verfehlte. In einer spektakulären Schlussphase stellten die Rothosen den Spielverlauf völlig auf den Kopf. Erst markierte Sommer in der 83. Minute den Ausgleichstreffer, der folgenden Wucht des HSV konnte St. Pauli dann nicht mehr standhalten. Die Partie wurde hitziger. Kurz vor Schluss sah Paulis Ulbricht nach einer vermeintlichen Schwalbe die Gelbe Karte und musste nur wenige Augenblicke später das Feld mit Gelb-Rot verlassen. In Überzahl nutzte der HSV die Feldüberlegenheit und münzte diese kurz vor Schluss in Person von Sanne in die erneute Führung um (88.). In der Nachspielzeit schraubte der eingewechselte Burmeister mit seinem Tor zum 4:2 endgültig den Deckel für die HSV-Reserve drauf.

VfB Lübeck verteidigt die Spitze

Auch wenn am Ende ein verdienter 4:0-Erfolg des VfB Lübeck gegen den BSV SW Rehden auf dem Zettel stand, war der 19. Saisonsieg ein hartes Stück Arbeit für die Pfeiffer-Elf, die sich damit im Fernduell um die Spitze gegen den Hamburger SV II behaupten konnte. Vor allem im ersten Durchgang tat sich der Primus mit der robusten Gangart der Hausherren schwer und spielte sich keine einzige wirklich nennenswerte Torraumszene heraus - das änderte sich nach dem Seitenwechsel. Beide Teams agierten weniger taktisch verklemmt und suchten ihr Heil in der Offensive. Wenige Minuten nach Wiederanpfiff bot sich dann plötzlich dem Underdog die Riesenchance auf das 1:0. Memisevic zog aus der zweiten Reihe ab, der Ball klatschte ans Aluminium. Im direkten Gegenzug klingelte es dann auf der Gegenseite. Gözüsirin brachte eine Ecke auf Höhe des Fünfmeterraumes, dort musste Hovi leicht in die Knie gehen, um den Ball über die Linie zu nicken (53.) - bittere Minuten für Rehden. Und es kam noch schlimmer für das Kellerkind. Im Stile eines Spitzenteams legte Lübeck nur drei Minuten später mit einer gnadenlosen Effizienz den zweiten Treffer nach. Gözüsirin setzte Drinkuth mit einem Schnittstellen-Pass in Szene, der im Eins-gegen-Eins mit Torhüter Niemann eiskalt blieb und mit links von der Sechzehnerkante einnetzte. Dann war es um Rehden geschehen. In der Schlussphase schraubte Lübeck das Ergebnis durch die Treffer von Hauptmann (70.) und Gözüsirin (77.) in die Höhe.

Atlas atmet auf

Einen immens wichtigen Dreier sicherte sich am Freitagabend der stark abstiegsbedrohte SV Atlas Delmenhorst gegen den SSV Jeddeloh II. Dabei machte es der SVA aber spannender als nötig, gab eine zwischenzeitliche 2:0-Führung aus der Hand, nur um kurz vor Schluss den alten Abstand wiederherzustellen und das Ergebnis auf 4:2 zu schrauben. Volkmer (18.) und Trianni (42., Foulelfmeter) hatten die Hausherren verdientermaßen in Führung gebracht. Nach dem Seitenwechsel drehte sich aber plötzlich der Wind und ehe sich Atlas umsah, war der Vorsprung schon wieder dahingeschmolzen. Erst wurde Temin nicht entscheidend gestört (55.), wenig später netzte auch Brinkmann (61.). Im Vergleich zu anderen Zeitpunkten dieser Spielzeit hielt das Delmenhorster Nervenkostüm an diesem Abend dem Doppelschlag stand und ließ das Pendel kurz vor Schluss doch noch zu den eigenen Gunsten ausschlagen. Gysbers brachte in der 86. Minute die erneute Führung, Stefandl wenig später die endgültige Entscheidung (90.+3).

Drochtersen/Assel übernimmt Platz 5

Im allerseits bekannten Duell um die goldene Ananas feierte die SV Drochtersen/Assel am Freitagabend gegen Weiche Flensburg einen 2:1-Erfolg und übernimmt damit den mehr oder weniger unbedeutenden fünften Platz in der Tabelle. Schiedsrichter Alexander Rosenhagen hätte die Partie dabei nach rund einer halben Stunde abpfeifen können. Zu diesem Zeitpunkt hatten beide Teams ihr Pulver für diesen Abend nämlich bereits verschossen. Auf den Doppelschlag von Drochtersen - Wulff (8.) und Elfers (9.) sorgten für die Blitz-Führung der Hausherren - ließ Flensburg In Person von Empen (24.) nur einen Treffer folgen.

Bremen II erwartet Emden

Am Samstag geht der Blick auf Platz 11 des Weserstadions: Die U 23 von Werder Bremen empfängt Kickers Emden. Während für das Schlusslicht aus Ostfriesenland der Abstiegskampf im Grunde gelaufen ist, braucht Werder jeden Punkt, da der potenziell in die Ober- beziehungsweise Bremen-Liga führende 14. Platz nur vier Zähler entfernt ist.

Kellerduell in Kiel

Am Sonntag machen BW Lohne und Eintracht Norderstedt ab 13 Uhr den Anfang. Die heimischen Niedersachsen wollen sich dann nicht nur für das 1:4 im Hinspiel revanchieren, sondern auch die notwendigen Punkte holen, um nach drei Siegen in Folge nicht doch noch mit einer Trendumkehr ins Negative unten reinzurutschen.

Ab 14 Uhr setzen sich der FC Teutonia Ottensen und der TSV Havelse auseinander. Der vor der Saison hocheingeschätzte FC Teutonia schlug zuletzt Hildesheim (2:0) und den VfB Lübeck (3:2), Havelse ist indes viermal in Folge unbezwungen geblieben.

Freunde von brisanten Kellerduellen sollten sich mit dem Heimspiel von Holstein Kiel II gegen den VfV 06 Hildesheim beschäftigen. Sowohl die Jungstörche (14.) als auch die niedersächsische Domstadtelf (16.) rangieren in der Gefahrenzone und müssen ganz besonders gebannt auf die 3. Liga schauen, ob der SV Meppen und der VfB Oldenburg absteigen und damit auch die Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga dementsprechend erhöhen würden. Und auch das Szenario "Relegation gegen den Zweiten der Oberliga Niedersachsen" schwebt noch im Raum.

Da Platz 14 nach derzeitigem Stand in besagte Relegation führt, steht auch der 1. FC Phönix Lübeck unter Zugzwang. Leicht wird es nicht, denn es geht gegen die U 23 von Hannover 96, zudem lastet eine Ergebnisdelle von nur einem Punkt aus den vergangen drei Partien auf den Lübeckern.