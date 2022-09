VfB Lübeck und Drochtersen gleichen spät aus - Ihde lässt Phönix in Norderstedt jubeln

Am 10. Spieltag der Regionalliga Nord kam es am Sonntag zu fünf Partien. Während Tabellenführer VfB Lübeck und Top-Verfolger SV Drochtersen/Assel dank später Tore noch jeweils einen Punkt holten, triumphierte Phönix Lübeck nach einer spektakulären zweiten Hälfte in Norderstedt.

Am Sonntag hatte es der VfB Lübeck nach dem Sieg gegen Werder Bremen II (2:1) und dem 1:1 gegen den Hamburger SV II erneut mit einer Reserve zu tun. Diesmal war die U 23 des FC St. Pauli zu Gast an der Lohmühle. Und auch wenn nach dem Remis gegen den HSV II, prinzipiell von einer positiven Grundstimmung die Rede war, dürfte man nach dem nächsten Dämpfer beim 1:1 gegen die jungen Kiez-Kicker am Sonntagnachmittag nun vielleicht doch etwas kritischer auf die letzten Spiele blicken. Vor allem in Hinblick darauf, dass der Punkt gegen St. Pauli zum Abschluss des 10. Spieltages sogar durchaus glücklich gewesen war. Trotz besserer Spielanteile der hochfavorisierten Hausherren waren es nämlich über nahezu die gesamte reguläre Spielzeit die frechen Gäste, die gemütlich auf der Siegerstraße fuhren. Roggow hatte die Hamburger in der 18. Minute mit einem direkten Freistoß in Front gebracht. Lübeck reagierte auf den Rückstand zwar wütend und drückte die Gäste phasenweise tief in die eigene Hälfte, gegen die vielbeinige Pauli-Defensive fanden Drinkuth, Facklam und Co. aber lange kein Durchkommen. Und dann, gerade als schon alles auf Sensation hingedeutet hatte, schlugen die Hausherren doch noch zu. Hovi drückte das Leder vor über 3000 Zuschauern zum viel umjubelten 1:1 über die Linie.

Lübeck bleibt somit ungeschlagen an der Tabellenspitze. Auch aus dem Grund, weil Top-Verfolger Drochtersen/Assel zeitgleich in Ottensen Punkte liegen ließ. Fast schon kurios dabei: Der Spielverlauf in der Partie zwischen der Teutonia und Drochtersen war dabei beinahe eine Kopie der Lübecker Punkteteilung gegen St. Pauli. Auch der Tabellenzweite lag nach dem Tor von Lukowicz in der 58. Minute lange hinten, konnte dank eines ganz späten Treffers von Wulff in der zweiten Minute der Nachspielzeit aber doch noch einen Zähler mitnehmen.

Die unterhaltsamste Partie ging derweil aber am Sonntag in Norderstedt über die Bühne, wo die heimische Eintracht Norderstedt auf den

1. FC Phönix Lübeck traf. War die torlose erste Hälfte wahrlich kein fußballerischer Leckerbissen im Edmund-Plambeck-Stadion, drehten beide Mannschaften nach dem Seitenwechsel so richtig auf. Mit offenem Visier ging es hin und her. Zunächst waren es die Gäste, die durch einen Doppelschlag von Julian Ulbricht binnen zwei Minuten in Führung gingen (60./62.). Wiederum nur zwei Zeigerumdrehungen später schlug es dann auf der anderen Seite ein. Saad brachte seine Mannschaft zurück in die Partie und läutete eine hochspannende Schlussphase ein, die ihren Zenit - wie schon so oft an diesem kuriosen Spieltag - erst in der Nachspielzeit erreichte. In der zweiten Minuten der Nachspielzeit belohnte Williams die Drangphase der Hausherren mit dem 2:2-Ausgleich. Das letzte Wort an diesem Abend galt aber noch einmal den Gästen. Quasi in den Schlusssekunden der Partie - mittlerweile ließ Schiedsrichter Meckfessel schon die sechste Minute nachspielen - landete der Ball bei Joker Ihde, der auf 3:2 stellte und die Phönix-Bank in Ekstase versetzte.

Gar nichts anbrennen ließ derweil die Profi-Reserve von Hannover 96 zu Gast beim Aufsteiger Bremer SV am Panzenberg. 3:0 lautete das Ergebnis eines soliden Hannoveraner Auftrittes. Die Tore des Tages erzielten Lars Timo Gindorf kurz vor der Pause (45.), sowie Monji Mululuh (61.) und Robin Friedrich (62.) binnen zwei Zeigerumdrehungen.

Eine weitere Profi-Reserve, die ihre Partie am Wochenende gewinnen konnte, war die des SV Werder Bremen II. 3:1 siegte die Mannschaft von Konrad Fünfstück beim TSV Havelse und klettert damit auf Rang acht. Auf Schröders frühen 1:0-Treffer (11.) fanden die Hausherren in Person von Jannik Oltrogge zwar noch die passende Antwort (15.). Als sich Werder II in der Schlussphase der Partie aber binnen neun Minuten einen Zwei-Tore-Vorsprung herausspielte und durch die Tore von Bargfrede (68.) und Dinkci (77.) auf 3:1 stellte, war die Messe für die Hausherren gelesen.

Weiches Heim-Krise hält an - Rehden hadert mit Punkteteilung

Der SC Weiche Flensburg bleibt im heimischen Manfred-Werner-Stadion anfällig. Zum dritten Mal bereits in dieser Saison verlor die Mannschaft von Thomas Seeliger ein Heimspiel. Gegen BW Lohne zeigte Weiche am Samstag eine ernüchternde erste Halbzeit inklusive eines verschossenen Elfmeters von Hartmann (27.). Die Gäste dagegen spielten forsch auf. Einen Konter verwertete Tönnies in der 13. Minute im Nachschuss zum 1:0. Im zweiten Durchgang war bei Flensburg zwar mehr Pfeffer im Spiel und die Heimelf kam auch zum zwischenzeitlichen Ausgleich durch Kramer, der eine hübsche Kombination erfolgreich abschloss (61.). Letztlich waren die Gäste über die gesamten 90 Minuten aber das griffigere Team. Via Traumtor hatte Schepp, der mit dem Außenrist den Ball aus über 20 Metern ins Tor schlenzte, schnell die passende Antwort (67.) - Flensburg wiederum nicht. Es blieb beim verdienten 2:1 für die Blau-Weißen.

Das zweite Samstagsspiel endete mit einem Remis, über das sich vor allem der Gastgeber mit Blick auf die Tabelle letztlich ärgern dürfte. Denn mit einem Sieg hätte der BSV Schwarz-Weiß Rehden, der in der 29. Minute dank Kiene in Führung ging und diese lange verteidigte, nämlich mit Gegner Atlas Delmenhorst gleichziehen können. In der 84. Minute schlug dieser aber in Person von Rohwedder zurück und nahm immerhin noch einen Punkt auf die Heimreise mit. Zudem bleiben die Kicker aus dem Oldenburger Land drei Zähler vor Rehden.

Die eigentlich dritte für den Samstag angesetzte Begegnung zwischen Kickers Emden und dem VfV Hildesheim musste wegen des anhaltenden Regens abgesagt werden. Der Rasen im Ostfriesland-Stadion war unbespielbar.

Und was ist mit dem Hamburger SV II und Holstein Kiel II? Die haben ihre für diesen Spieltag angesetzte Begegnung schon am 31. Juli ausgetragen, da damals ihre beiden Gegner im DFB-Pokal aktiv gewesen waren und sowohl der HSV als auch Holstein kein spielfreies Wochenende haben wollten. Die HSV-Reserve gewann damals mit 4:0.