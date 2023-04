VfB Lübeck: Trainerschein für die 3. Liga im Fokus

Schon in zwei Wochen könnte der VfB Lübeck als Aufsteiger feststehen. Die Zukunft von Coach Lukas Pfeiffer rückt damit stärker in den Fokus, denn laut Statuten darf der 32-Jährige ohne die UEFA-Pro-Lizenz kein Team in der 3. Liga hauptverantwortlich trainieren.

Als Kimmo Hovi nach nur 56 Minuten mit seinem Treffer zum 4:0-Endstand den berühmten Deckel auf den Halbfinalsieg im schleswig-holsteinischen Landespokal beim Husumer SV gesetzt hatte, machte dies auch für seinen Trainer den Tag endgültig rund. "Ich freue mich für Kimmo, dass er getroffen hat und dass auch alle anderen die Aufgabe insgesamt gut gelöst haben", so Lukas Pfeiffer. Der 28-jährige Finne selbst sammelte neues Selbstvertrauen: "Ich habe es genossen und hoffe, nach meinem Tor nun etwas mehr Spielzeit zu erhalten, damit ich wieder in einen besseren Rhythmus komme."

Gegner im Finale ist Weiche Flensburg (4:1-Sieger beim TSV Büsum), und somit könnte es gegen den Ligarivalen in dieser Saison noch zu zwei bedeutsamen Aufeinandertreffen kommen. Die Zeit der Rechenschieber ist beim VfB angebrochen. 16 Punkte Vorsprung haben die Hansestädter auf den einzigen Verfolger, der ebenfalls die Lizenz für die 3. Liga beantragt hat: Hannover 96 II. Schon in zwei Wochen, am 34. Spieltag, könnte das Team vorzeitig die Meisterschaft in der Regionalliga und damit den direkten Aufstieg feiern - mit einem Erfolg im Heimspiel am Freitag, 28. April, an der Lohmühle eben gegen jenen SC Weiche Flensburg.

Konstruktiver Austausch mit DFB

Stichwort Lizenz: Die eigene als Trainer rückt für Pfeiffer mehr und mehr in den Fokus. Der 32-Jährige verfügt bislang "nur" über einen B-Schein und ist damit offiziell nicht berechtigt, ein Team in einer der drei deutschen Profiligen zu betreuen. Hierzu wäre laut Statuten eine UEFA-Pro-Lizenz nötig, Voraussetzung dafür aber zunächst wiederum der Erwerb eines Trainer-A-Scheines.

In zwei Anläufen, letztere Qualifikation nachzuweisen, wurde Pfeifer aufgrund der Pandemie ausgebremst. Nun fehlen die nötigen "Punkte", die Bewerber für die Zulassung zum Fußballlehrer-Lehrgang sammeln müssen. Genau diese unverschuldete Härte nimmt der VfB als Argument dafür, eine Ausnahmeregelung für den 2022 als "Trainer des Jahres in Schleswig-Holstein" ausgezeichneten Pfeiffer zu erwirken. Man sei in konstruktivem Austausch mit dem DFB und hoffe, eine Lösung zu finden, ließ Lübecks Sportvorstand Sebastian Harms optimistisch durchblicken.