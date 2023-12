VfB Lübeck sucht Freiwillige zum Schneeschippen

Dass auch beim Tabellenvorletzten nicht der erhoffte Befreiungsschlag gelang, sorgt in Lübeck nicht gerade für Zuversicht, bis zur Winterpause Boden gutzumachen. Damit das Heimspiel gegen Ingolstadt überhaupt stattfinden kann, rief der VfB zum Schneeschippen auf.

Am Sonntag lud der VfB erstmals zum Adventssingen an die Lohmühle. Die Lübecker hatten einen Chor und das Bläserquartett des Philharmonischen Orchesters der Hansestadt bestellt, um mit den Fans ein paar besinnliche Stunden zu verbringen. Etwa 1150 Gäste waren im Stadion dabei.

"Wir wussten beim ersten Mal genauso wenig wie unsere Gäste, wie so eine Veranstaltung angenommen wird. Insofern waren wir sehr angetan von der Resonanz und vom guten Verlauf des Nachmittags", sagte Christian Schlichting, Vorstandsvorsitzender des VfB Lübeck, und erklärte: "Wir haben auch Menschen erreicht, die sonst nicht zu uns kommen. Wir wollen diese Veranstaltung im nächsten Jahr weiter verbessern und gerne auch dauerhaft im Vorweihnachtskalender der Lübeckerinnen und Lübecker etablieren."

Hoffen auf Befreiungsschlag

"Oh du Fröhliche" zu singen, wirkte in Anbetracht der Ereignisse vom Vortag allerdings skurril. In der Nachspielzeit hatte der Aufsteiger in Duisburg das 0:1 im Kellerduell kassiert - eine Woche nachdem der VfB in letzter Sekunde noch den 2:2-Ausgleich gegen Bielefeld bejubelt hatte. "Da hatten wir das Glück auf unserer Seite, jetzt ist es andersherum: Das fühlt sich richtig kacke an", sagte Trainer Lukas Pfeiffer.

Dass auch beim Tabellenvorletzten nicht der erhoffte Befreiungsschlag gelang, sorgt nicht gerade für Zuversicht, bis zur Winterpause gegen Ingolstadt, in Essen und Sandhausen Boden gutzumachen. Bis Weihnachten könnte die Hoffnung im Hinblick auf den Klassenerhalt auf ein Minimum gesunken sein, wenn der VfB nicht bald die Kurve kriegt.

Helfende Hände gesucht

Vor dem Heimspiel des VfB Lübeck gegen den FC Ingolstadt am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) riefen die Norddeutschen zum Schneeschippen auf. Zwar geht der Klub davon aus, dass das Spielfeld bis zum Samstag dank des Platzwarts und der Rasenheizung in einem bespielbaren Zustand sein wird. Allerdings müssen auch die unüberdachten Zuschauerränge und die Zuwegungen rund um das Stadion an der Lohmühle schnee- und eisfrei sein.

"Aus diesem Grund rufen wir alle VfB-Fans auf, sich von Mittwoch an im Stadion gemeinsam mit unserem Platzwart und seinem Team an der Schneeräumung zu beteiligen. Ob morgens, mittags oder abends - jede helfende Hand ist willkommen", schrieb der VfB, der sich neben warmen Getränken mit einer Freikarte und einem Verzehrgutschein für das letzte Heimspiel des Jahres 2023 gegen Ingolstadt bedanken möchte.