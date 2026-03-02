VfB Lübeck: Re-Start mit 'Vierer-Modell' zwischen den Pfosten

Guerino Capretti setzt beim VfB Lübeck im Tor auf Rotation. Doch der Auftakt gegen Hannover II offenbart noch den ein oder anderen Mangel.

Regionalliga Nord Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Am Sonnabend startete der VfB Lübeck, 84 Tage nach dem Gang in die Winterpause, endlich in die Restrunde in der Regionalliga Nord, die Grün-Weißen gastierten bei der Zweitvertretung von Hannover 96 II. Die Partie im Eilenriedestadion endete aus Sicht der Schleswig-Holsteiner, die von gut 300 Fans vor Ort lautstark unterstützt wurden, mit einem 0:2 - die Bilanz in den bisherigen 30 Aufeinandertreffen ist dadurch nun komplett ausgeglichen (12 Siege, 6 Unentschieden, 12 Niederlagen).

Das Ergebnis beim Re-Start der Lübecker fasste Sebastian Harms unmittelbar nach dem Abpfiff kurz und knapp zusammen, brachte es aber durchaus auf den entscheidenden Punkt: "Die Leistung der Mannschaft insgesamt war okay, nicht gut und nicht schlecht. Die Chancenverwertung und die Effektivität entscheiden letztlich ein Spiel auf Augenhöhe", so der VfB-Sportvorstand.

Neues Gerüst

Bis auf Luca Menke, der am Freitag vor dem Re-Start nach erlittenem Mittelhandbruch erfolgreich operiert wurde, Ramiz Demir (muskuläre Probleme), Bjarne Pfundheller (Knieprellung) und Ware Pakia, der zuvor verletzungsbedingt (Syndesmosebandriss) fast ein halbes Jahr passen musste und für den ein Einsatz noch zu früh kam, konnte Guerino Capretti in der niedersächsischen Landeshauptstadt auf alle Spieler zurückgreifen.

In der Startelf durften von Beginn an auch zwei Neuzugänge mit Yusuf Wardak und Gianluca Pelzer ran. Wardak (von Waldhof Mannheim ausgeliehen) in der Offensive als Mittelstürmer, Pelzer (von Energie Cottbus ausgeliehen) in der Viererkette für den fehlenden Stamm-Innenverteidiger Menke. "Die Jungs haben das ganz gut gemacht", lobte der Cheftrainer die Neulinge nach dem Abpfiff.

Zwei Keeper gleichauf

Im Tor der Schleswig-Holsteiner stand - in den Partien zuvor wurde immer Phillip Diestel eingesetzt - nun Finn Böhmker. Eine klare Nr. 1 im Kasten gibt es aber bei den Hansestädtern nicht mehr. Diese Option reifte bei Capretti in der Vorbereitung, so verordnete der Cheftrainer stattdessen für die Restsaison Jobsharing. "Ich habe zwei gute Torhüter, ich möchte beide im Tor haben. Das geht natürlich nicht. Deshalb machen wir ein 'Vierer-Modell'. Finn bekommt die ersten vier Spiele, danach kommt Phillip im Wechsel."

Böhmker stand in Hannover dann auch bereits in der 7. Minute im Fokus, musste dort schon hinter sich greifen. Bei den Verantwortlichen war man sich aber einig, dass der Keeper nicht die Hauptschuld trägt. "Eigentlich haben wir eine gute Anfangsphase, haben Ballgewinne, machen aus den Szenen leider kein Tor. Das Spiel ging ständig hin und her, aufgrund des Platzverhältnisses wurden viele lange Bälle auf beiden Seiten gespielt. Das 0:1 kriegen wir auch nach einem langen Ball, ein Tiefenlauf wird nicht angenommen, das darf uns nicht passieren", beschreibt der Fußballlehrer.

Lübecks Sportvorstand nahm die Situation ähnlich wahr. "Beim ersten Gegentor war das für mich kein klarer Torwartfehler, sondern der Entstehung geschuldet. Bei dem Querpass muss Finn hingehen. Wenn er ihn durchlässt, entsteht daraus auch ein Tor."

Arbeit wartet

Duplizität der Ereignisse: Auch in der Anfangsviertelstunde der zweiten Hälfte fängt sich der VfB ein Gegentor, kann insgesamt auch nicht ganz an die ersten fünfundvierzig Minuten anknüpfen. "In der zweiten Halbzeit hatten wir nicht mehr so die Chancen, wie noch in der ersten. Von den Möglichkeiten her war das, wenn man mich fragt, aber so eher ein Pari-Ding, war der Gegner dann aber kaltschnäuziger in den entscheidenden Momenten und hat die Tore geschossen", bestätigt Capretti, dem natürlich auch bewusst ist, dass sich seine Mannschaft, nach drei Abgängen und fünf Neuzugängen in der Winterpause, noch mehr finden muss.

"Wir haben in Hannover trotzdem gekämpft, haben die Meter gemacht, waren aber in den Aktionen unglücklich. Schade, dass wir mit leeren Händen nach Hause fahren mussten. Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir schnell in die nächste Trainingswoche kommen und uns auf das nächste Auswärtsspiel gut vorbereiten." Das bestreitet der Traditionsverein aus Lübeck am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr) bei Altona 93 in der Adolf-Jäger-Kampfbahn.