VfB Lübeck nach Abstieg auf Sparflamme - Test vor voller Hütte gegen HSV

Nach einem kurzen Gastspiel in der 3. Liga geht es für den VfB Lübeck wieder in der Regionalliga Nord weiter. Dort will man sich nun schnell berappeln, plagt sich aber mit einem echten Handicap herum.

"Gegen so einen Gegner will man als Coach schon Inhalte sehen": Guerino Capretti freut sich auf den HSV. IMAGO/Susanne Hübner

Der Drittligaabsteiger muss unter anderem mit einem relativ kleinen Kader und Etat auskommen, wie der Blick auf Zahlen und Fakten belegt. Vom zuletzt zur Verfügung stehenden Profikader sind mit Torwart Gavin Didzilatis, den Defensivspezialisten Robin Kölle und Leon Sommer, Manuel Farona Pulido und Marvin Thiel (beide im Mittelfeld beheimatet) und Stürmer Felix Drinkuth lediglich sechs Akteure geblieben. Im Gegenzug haben stattliche 20 Spieler die Lohmühle wieder verlassen.

Im Vergleich zum Drittligaetat (3,3 Millionen Euro) muss man laut kicker-Informationen nun mit nur 1,1 Millionen haushalten, damit ist der VfB Lübeck im mittleren Segment der neuen, alten Spielklasse angesiedelt. Für Sebastian Harms, der natürlich dennoch dafür sorgen muss, dass die Grün-Weißen ein wettbewerbsfähiges Team auf den Rasen bekommen, gilt es längst, einen gewissen Spagat hinzubekommen, auch viel Überzeugungsarbeit zu leisten, um den einen oder anderen Akteur an die Lohmühle zu lotsen. "Natürlich ist das keine einfache Aufgabe. Das Budget, das uns aktuell zur Verfügung steht, beinhaltet ja auch nicht nur die Kosten für die Mannschaft, sondern da ist auch das Trainerteam und der gesamte sportliche Bereich enthalten", so der Sportvorstand.

Chance für die Jugend

Die herausfordernde Aufgabe ist er längst angegangen, kann dabei auch Erfolge vermelden: "Der Kader umfasst Stand jetzt 14 Spieler und zwei Keeper. Wenn wirtschaftlich möglich, würden wir gerne noch zwei bis drei Spieler holen. In der Innenverteidigung, im Sturm und im Mittelfeld besteht grundsätzlich noch Bedarf. Wir haben aber aktuell schon eine gute Elf zusammen - es fehlt aber eben in der Breite. Ansonsten ist es meine Aufgabe, gemeinsam mit dem Trainer talentierte Jungs zu überzeugen, zu uns zu kommen, ihnen eine Perspektive zu bieten."

Passend dazu will man an der Lohmühle auch dem eigenen Nachwuchs eine Plattform bieten, also Spielern aus der U 21 (Oberliga) und U 19 (Regionalliga). "Wir haben keinen Riesenkader, der Nachwuchs hat seine Chance. Die Verzahnung mit der U 21 wird noch enger werden als sowieso schon."

Der HSV kommt

Nach den Testspielen gegen den Ratzeburger SV (5:0) und FC Dornbreite (7:2), sowie der Teilnahme am "Blitzturnier" in Eutin (3. Platz), darf man sich in Lübeck auf einen echten Test-Leckerbissen freuen. Am Sonnabend, den 13. Juli (17 Uhr), steigt auf der Lohmühle das Match zwischen dem VfB Lübeck und dem Hamburger SV.

Schon über 9.200 Tickets wurden für das Gastspiel des Zweitligisten verkauft. Harms sagt: "Das ist schon ein Highlight für unsere Mannschaft, den Verein und auch für unsere Fans. Das Stadion wird voll, die Verbindungen zum HSV sind gut, auch gerade zwischen den Fans. Wir freuen uns auf jeden Fall auf ein tolles Spiel, hoffen, dass uns der ein oder andere Zuschauer auch danach in der Regionalliga unterstützt."

Für Trainer Guerino Capretti ist es ein echter Prüfstein. "Gegen so einen Gegner will man als Coach schon Inhalte sehen, Muster, Dinge die man trainiert hat in der Woche. In so einem Spiel werden, nicht nur im Aufbauspiel, Fehler gnadenlos aufgezeigt. Dann weiß man, wo man sich verbessern muss."