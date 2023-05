VfB Lübeck: Mit beiden Füßen auf der Ziellinie

Nach dem 2:0-Sieg gegen den SC Weiche ist dem VfB Lübeck der Aufstieg nur noch theoretisch zu nehmen. Die Stimmung an der Lohmühle ist dementsprechend ausgelassen.

Stadion-Ehrenrunde, La-Ola-Welle, Jubelrutscher vor der Fankurve: Die Grün-Weißen kosteten vor 5774 Zuschauern an der Lohmühle den Moment voll aus. Nur noch theoretisch ist dem VfB nach dem Sieg im Landesderby gegen Weiche Flensburg der Aufstieg zu nehmen. Hannover 96 II könnte zwar nach Punkten gleichziehen, müsste aber 26 Tore aufholen. Anders sieht es beim HSV II aus, der keine Lizenzunterlagen für die 3. Liga eingereicht hat.

Dass die Lübecker alle fünf ausstehenden Partien verlieren, ist unwahrscheinlich. "Jetzt stehen wir mit beiden Füßen auf der Ziellinie und müssen nur noch rüberrutschen", sagte Sportvorstand Sebastian Harms, während die Fans sangen: "Nie mehr 4. Liga! Nie mehr, nie mehr ..."

Die VfB-Spieler tanzten dazu ausgelassen vor der Pappelkurve - nur Florian Egerer nicht. Der Mittelfeldspieler stand etwas Abseits, gestützt auf Gehhilfen nach seiner Hüft-Operation. "Es hat während der 90 Minuten ganz schön gejuckt im Fuß", bedauerte der 25-Jährige, dass er nicht mitmischen konnte. "Die Atmosphäre war elektrisierend", befand Coach Lukas Pfeiffer nach dem intensiven Spiel, das der VfB nicht unverdient aufgrund eines Chancenplus und eines starken Florian Kirschke gewonnen hatte. "Er hatte seinen besten Tag in der Saison", lobte Weiche-Kapitän Dominic Hartmann Lübecks Schlussmann. "Gegen die alten Kollegen, vor dieser Kulisse - die Anspannung war groß", gestand Kirschke, der vor seinem Wechsel zum VfB neun Jahre für Flensburg gespielt hatte. Der 30-Jährige dankte seinem Torwarttrainer Benjamin Loose, der ihn mit einem emotionalen Video auf das Derby vorbereitet hatte. "Das war etwas Besonderes, es hat mir die richtige Energie gegeben."

Matchball Nummer eins

Die VfB-Fans dankten unterdessen Pfeiffer, der in die Vereinshistorie als Aufstiegstrainer eingehen wird, mit Sprechchören. Ein besonderer Moment in der jungen Trainerkarriere des 32-Jährigen, der zunächst gelöst wie seine Spieler wirkte, später aber auf die Euphoriebremse trat. Endgültig den berühmten "Deckel draufmachen" kann sein Team nun am kommenden Freitag, auswärts in der Partie bei der SV Drochtersen/Assel.

Pfeiffer betonte im Hinblick auf die Drittliga-Rückkehr nicht ganz zu Unrecht: "Es klingt vielleicht komisch - aber das Ding ist noch nicht durch." Die Stimmungslage war an diesem Abend jedoch eine ganz andere.