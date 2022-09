VfB Lübeck: Die Extraschicht zum Frühstück

Weiter unbesiegt: Der VfB Lübeck profitiert gegen Werder Bremen II von seiner Lufthoheit bei Standards. Defensiv war diesmal aber auffallend mehr zu tun.

Mehr zur Regionalliga Nord Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Es hat sich nicht nur ausgezahlt, dass der VfB Lübeck über einen breiten, qualitativ gleichwertig besetzten Kader verfügt, der Ausfälle - wie den von Marius Hauptmann am Freitag - kompensieren kann. Auch die Extraschicht zum Frühstück hat sich gelohnt. "Ich wusste schon morgens, dass wir ein Tor nach einem Standard machen. Die Ecken von Vjeko kommen punktgenau", erklärte Jannik Löhden nach dem 2:1-Heimerfolg gegen den SV Werder Bremen II.

Der Innenverteidiger, vor der Saison von Fortuna Köln an die Lohmühle gewechselt, verschaffte mit seinem Kopfball-Treffer nach einer Ecke von Vjekoslav Taritas zum zwischenzeitlichen 2:0 dem VfB den entscheidenden Vorteil. Kurz zuvor hatte der 33-Jährige einen Eckball von Hauptmann-Ersatz Taritas verlängert, den Abwehrchef Tommy Grupe zur Führung genutzt hatte. "Wir wussten, dass Bremen bei Standards anfällig ist. Darüber haben wir in der Pause gesprochen", erklärte Kapitän Grupe und freute sich, dass Taritas nach der morgendlichen Übungseinheit auch zur Abendbrot-Zeit zweimal perfekt serviert hatte.

Kirschke stark gefordert

Dass "ruhende Bälle" in engen Spielen der Schlüssel zum Erfolg sein können, ist keine neue Erkenntnis, dass der weiter unbesiegte VfB in dieser Hinsicht über Qualitäten verfügt, ebenfalls nicht. Der Werder-Nachwuchs hatte das bereits in der Vorsaison schmerzvoll erfahren: "Hier haben wir nach einem Standard verloren, in Bremen nach einem Elfmeter", erinnerte sich SVW-Coach Konrad Fünfstück und trauerte den verpassten Chancen seiner jungen Elf im ersten Durchgang nach. Weil es dem VfB nicht gelang, im Mittelfeld die Oberhand zu gewinnen, war Neuzugang Florian Kirschke häufiger als zuletzt gefordert. Lübecks Schlussmann musste mehrfach seine ganze Klasse aufbieten, um einen Rückstand zu verhindern, hatte zudem Glück, dass ein Freistoß von Kim an die Latte klatschte und Jannic Ehlers nur den Pfosten traf.

"In den letzten Spielen war es für mich etwas ruhiger, heute habe ich mehr dazu beitragen müssen, dass wir gewinnen", nahm es der 30-Jährige gelassen. "In der ersten Halbzeit hat uns die Griffigkeit gefehlt", erklärte 2,01-Meter-Mann Löhden, der zuvor seine Teamkollegen nach nur drei Gegentreffern in sechs Spielen noch gelobt hatte. "Alle arbeiten gut gegen den Ball: Oft müssen wir hinten nur noch die Bälle einsammeln." Diesmal gab es mehr zu tun, nach zwei Kopfball-Treffern der Abwehrkanten als Betthupferl aber die nächsten drei Punkte.