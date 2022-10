VfB Lübeck denkt vor Mainz nur an Rehden - Wie reagiert Flensburg auf dem Trainerwechsel?

Bevor der VfB Lübeck im DFB-Pokal auf Bundesligist Mainz 05 trifft, steht am 14. Spieltag der Regionalliga Nord noch das Alltagsgeschäft gegen den BSV SW Rehden an. Nach seinem Trainerwechsel hat der SC Weiche Flenburg 08 mit dem SV Drochtersen/Assel einen anspruchsvollen Gegner zu Gast. Am Sonntag stehen sich der TSV Havelse und der FC Teutonia Ottensen im Kellerduell gegenüber.

Nahezu zeitgleich zum Zweitligaderby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV treffen am Freitag auch die beiden Reserveteams aufeinander. Hier hat die U 21 des HSV Heimrecht. Die Rothosen-Talente feierten am vergangenen Samstag einen 5:1-Prestigeerfolg im Derby bei Werder Bremen II und haben damit ihre kleine Durstrecke von vier Spielen ohne Sieg beendet. Die Pauli-Reserve ist noch mittendrin im Schlamassel, holte aus den vergangenen neun Partien nur einen Sieg. Trainer Elard Ostermann ist bereits bei Durchhalteparolen angekommen: "Wir werden unseren Weg weiter gemeinsam gehen. Und wir wissen, dass die Entwicklung nicht von heute auf morgen funktioniert." Das Problem ist, dass die Schritte in die richtige Richtung immer nur phasenweise zu erkennen sind. So lagen die Braun-Weißen in jenen neun Spielen sechsmal in Führung, holten jedoch nur fünf Punkte. Die Ursache kennt Ostermann: "Es geht ja schon im Training los, wo man hochkonzentriert sein muss. Die Schlüssel zum Erfolg sind Arbeit, Konzentration und Disziplin." Dazu muss seine Mannschaft vor dem Tor abgezockter werden: "Wir müssen lernen, den Sack rechtzeitig zuzumachen. Aber wir brauchen dafür zu viele Torchancen", bemängelt Ostermann.

Enttäuschung herrscht auch beim SC Weiche Flensburg 08, denn zur auffallenden Heimschwäche gesellte sich zuletzt eine 1:2-Auswärtsniederlage in Rehden. Konsequenz: Thomas Seeliger musste seinen Trainerstuhl räumen, derzeit steht sein bisheriger Assistent Mamadou Sabaly, unterstützt von Marc Böhnke und Jan Neujahr, in der Verantwortung und hat die Mannschaft auf das schwere Heimspiel gegen den Tabellenzweiten SV Drochtersen/Assel vorbereitet. Defensivspieler Bjarne Schleemann verriet dem Flensburger Stadionmagazin "Steilpass", auf was für einen Gegner er sich einstellt: "Typisch für Drochtersen ist ihre Defensivstärke. Sie sind sehr gut organisiert und arbeiten im Mannschaftsverbund sehr gut gegen den Ball. In der Regel lassen sie kaum klare Torchancen zu, und sie sind im Gegenzug bei eigenem Torabschluss eiskalt. Jeder Fehler wird von dieser Mannschaft sofort bestraft." Zu seinem Team sagt Schleemann: "Wir müssen unser Spiel durchbringen und uns auf unsere Stärken besinnen."

Im dritten Freitagsspiel hat es der SSV Jeddeloh II mit Atlas Delmenhorst zu tun. Nach zwischenzeitlich sechs Partien ohne Niederlage ging Jeddeloh II gegen BW Lohne mal wieder leer aus (2:3). "Es ärgert mich, dass es uns bisher ausgerechnet gegen zwei Aufsteiger erwischt hat", so Trainer Björn Lindemann, der sich auch an die zweite Saisonniederlage (2:3 beim Bremer SV am 5. Spieltag) erinnert, so langsam aber das Fieber vor dem Derby gegen Delmenhorst in sich spürt: "Da wird Feuer unter dem Dach sein". Für Marcel Gottschling wird es bis zum Freitag definitiv noch nicht reichen. Es steht jedoch fest, dass der Außenbahnspieler nach seinem Sehnenabriss im Oberschenkel nicht operiert werden muss. Der 28-Jährige könnte im Idealfall im Dezember wieder auf dem Platz stehen. Fest eingeplant wird er jedoch erst wieder für die Rückrunde. Den SV Atlas könnte zusätzlich anstacheln, dass er sich gegen Havelse schon auf der Siegerstraße wähnte, ehe ab der 89. Minute aus einem 2:0 noch ein 2:2 wurde. Wiedergutmachung ist angesagt. Florian Stütz, ein ehemaliger Jeddeloher, wird am Freitag nicht dabei sein können, da er gegen Havelse seine 5. Gelbe Karte gesehen hat.

Gute Entwicklung bei Hannover II

Der Samstag beginnt mit dem 13-Uhr-Match zwischen Hannover 96 II und dem 1. FC Phönix Lübeck. Ein Duell zweier Teams, die derzeit mehr richtig als falsch machen, denn die 96-Reserve holte in den letzten sechs Spielen fünf Siege, während Phönix seit drei Partien ohne Niederlage ist. Hannovers Coach Daniel Stendel und sein Co-Trainer Timo Struckmeier zeigten sich nach dem jüngsten 2:1-Sieg gegen Holstein Kiel II "stolz auf die Entwicklung unserer Jungs. Wir sind zu Recht da, wo wir jetzt stehen". Aktuell heißt das Rang drei.

Recht komfortabel auf Platz eins zieht der VfB Lübeck seine Kreise. Noch immer ist der frühere Zweitligist ungeschlagen, geht somit auch gegen den BSV SW Rehden, trotz dessen Serie von vier Spielen ohne Niederlage, als klarer Favorit in die Begegnung. VfB-Trainer Lukas Pfeiffer wird in seiner Ansprache vor dem Spiel besonders gefragt sein, muss er doch unter allen Umständen verhindern, dass sein Team es zu zurückhaltend angeht, um vor dem DFB-Pokal-Spiel am darauffolgenden Dienstag gegen Bundesligist FSV Mainz 05 bloß nicht zu viele Kräfte zu verschleißen. Pfeiffer machte laut "HL Sports" im Vorfeld klar: "Bis zum Abpfiff des Spieles am Sonnabend gegen Rehden ist das Thema bei uns tabu. Ich habe das den Jungs schon gesagt, dass wir gegen Rehden keine Kompromisse machen. Das erste Ziel ist in der Liga erfolgreich zu sein, danach beschäftigen wir uns mit dem DFB-Pokal."

Mit dem Rücken zur Wand steht Kickers Emden. Am Samstag kommt die U 23 des SV Werder Bremen nach Ostfriesland. Nur noch Siege können bei der Elf von Stefan Emmerling den Glauben an den Klassenerhalt am Leben halten. Emmerling muss bei diesem ehrgeizigen Ziel ohne seinen bisherigen Co-Trainer Yasin Turan auskommen, der aus privaten Gründen seinen Posten auf Eis legt.

Havelse vor Kellerduell

Mit drei Spielen geht es am Sonntag weiter. Der TSV Havelse will nach der Aufholjagd in Delmenhorst gegen Kellerkonkurrent Teutonia Ottensen nun dreifach punkten. Ein Spiel, das einen Fingerzeig liefern könnte, in welche Richtung es für den Klub nordwestlich von Hannover geht, denn unter dem neuen Trainer Samir Ferchichi gab es in der Liga jeweils einen Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage. Womöglich, so schreiben es lokale Medien, geht der TSV noch mal auf Trainersuche, wenn in naher Zukunft kein Aufschwung erfolgt.

Aufsteiger BW Lohne hat zwar kürzlich eine Niederlage im Landespokal gegen Delmenhorst einstecken müssen, in der Liga gab es zuletzt aber drei Siege am Stück zu feiern. Trainer Henning Rießelmann hat der Mannschaft eine konsequente Manndeckung verordnet, die zwar sehr kraftraubend ist, aber sich in Punkte auszahlt. Die Regionalliga, sie macht den Lohnern einfach Spaß. BWL liegt mit durchschnittlich 1164 Besuchern in der Statistik weiterhin hinter dem VfB Lübeck auf Rang 2. Rießelmann sagte dazu in Richtung Zuschauer: "Wir wollen euch geile Abende bescheren." Das hat zuletzt eindrucksvoll geklappt. Am Sonntag müssen die Fans aber reisen, Eintracht Norderstedt heißt der Gegner. Bei diesem ist personell einiges in Bewegung: Jan Lüneburg ist nach seinem Muskelfaserriss wieder ins Training eingestiegen, kommt für den Kader aber wohl noch nicht in Betracht, da er sich vorsichtig herantasten soll. Auch Sturm-Alternative Manuel Brendel fällt mit Oberschenkelproblemen weiterhin aus. Dafür stehen Tjark Hildebrandt nach seiner Gelb-Rot-Sperre sowie der zuletzt erkrankte Nils Brüning wieder zur Verfügung.

Nach einem Corona-Ausbruch und der Absage des Auswärtsspiels in Drochtersen/Assel, kann der VfV 06 Hildesheim am Sonntag wieder ins Geschehen eingreifen. Gegner ist die zweite Mannschaft von Holstein Kiel, die nach einer zwischenzeitlichen Siegesserie nun wieder nach zwei Pleiten am Stück aus der Abstiegszone grüßt. Bei Hildesheim sind nach eigenen Angaben "nahezu alle Pandemie-erkrankten Spieler wieder an Bord". Dann will die Elf von Markus Unger nach fünf sieglosen Liga-Spielen den "Reset-Knopf drücken".