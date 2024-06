VfB leiht Milosevic noch einmal nach St. Gallen aus

Der FC St. Gallen hat Gefallen an Jovan Milosevic gefunden. Das Sturmtalent des VfB Stuttgart wird auch in der kommenden Saison für die Espen auf Torejagd gehen.

Bereits nach der Winterpause der abgelaufenen Saison hatte Milosevic in St. Gallen Spielpraxis gesammelt. Dem ersten Leihgeschäft mit dem VfB Stuttgart wird, wie beide Klubs am Donnerstag verrieten, nun ein zweites hinzugefügt. Auch in der Spielzeit 2024/25 wird der 18-jährige serbische Stürmer für den FCSG auf Torejagd gehen, abermals mit der Nummer 90 auf dem Rücken.

Zug zum Tor und Siegeswille

"Jovan ist ein spielerischer und beweglicher Stürmer, der Abschlussqualitäten besitzt", lobte Espen-Sportdirektor Roger Stilz die Fähigkeiten des jungen VfB-Talents. Für sein "immer noch junges Alter" sei Milosevic "selbstbewusst und mutig. Sein Zug zum Tor und nicht zuletzt sein Drang, gewinnen zu wollen", sollen St. Gallen in der neuen Saison abermals helfen. Den bislang drei Treffern in elf Einsätzen sollen also weitere Erfolgsmomente folgen.

Milosevic war im Sommer 2023 für 1,2 Millionen Euro vom FC Vojvodina Novi Sad nach Stuttgart gewechselt. Zwischen August 2023 und Januar 2024 sammelte er beim VfB fünf Joker-Einsätze in der Bundesliga und einen im Pokal, ehe es für ihn weiter in die Ostschweiz ging.

Freud und Leid beim Debüt im Kybunpark

Dort glückte sein Debüt am 17. Februar zur Freude der heimischen Fans im Kybunpark: Milosevic traf, vom jetzigen Bochumer Trainer Peter Zeidler gleich in die Startformation berufen, beim 2:2 gegen den FC Winterthur schon nach sechs Minuten zur Führung der Espen. Verletzungsbedingt musste er anschließend jedoch wochenlang pausieren und konnte seine Qualitäten erst wieder im April und Mai unter Beweis stellen.