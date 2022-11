VfB-Kurztrip nach Gladbach: Wimmer muss umbauen

In Gladbach muss VfB-Trainer Michael Wimmer seine Abwehr umbauen. Dan-Axel Zagadou droht auszufallen - dafür steht Konstantinos Mavropanos für ein Comeback bereit.

Die erwartete Rückkehr des griechischen Nationalspielers hatte den VfB-Coach schon seit Wochenbeginn beschäftigt. Ein Tausch von Hiroki Ito mit Mavropanos wäre die wahrscheinlichste aller ins Auge gefassten Optionen gewesen. Jetzt stellt sich die Frage nicht mehr, nachdem Zagadou das gestrige Training wegen eines grippalen Infekts verpasst hat und die Partie bei Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zu verpassen droht.

Wimmer will zwar erst "abwarten, wie die Rückmeldung heute Nachmittag ist". Allerdings sei klar, dass Mavropanos Gewehr bei Fuß steht. "Dinos hat die ganze Woche durchtrainiert und ist wieder fit", sagt der 42-Jährige. "Er ist extrem wichtig für die Mannschaft, auch vom Charakter her."

Wimmer fordert erneute Geradlinigkeit

Diesen fordert der aktuelle Cheftrainer in ausgeprägter Form für die Partie bei den in dieser Saison wankelmütigen Borussen von seinen Spielern ein. Dass die Gastgeber zuletzt dreimal in Folge verloren haben, sei nicht heraushebenswert. "Von Ergebnissen darf man sich nicht blenden lassen", so Wimmer. "Gladbach verfügt über sehr hohe individuelle Qualität, viel Ballbesitz und Dominanz. Freitagabend im Borussia-Park zu spielen, ist immer eine Herausforderung."

Um dort zu bestehen, müsse man vor allem die Tugenden aus der Partie des jüngsten 2:1-Erfolgs gegen den FC Augsburg an den Tag legen. "Wir wollen unsere Idee durchziehen, müssen intensiv und kompakt verteidigen." Besonders gelte es jedoch, "mutig und zielstrebig nach vorne zu spielen. Wir haben gegen den FCA einen Haufen Torchancen herausgespielt, weil wir Aktionen im letzten Drittel nicht abgebrochen, sondern geradlinig weitergespielt haben. Sei es über Flanken oder mit Abschlüssen. Das wollen wir beibehalten." Ein Rückschlag wie beim desolaten Auftritt beim 0:5 in Dortmund nach den beiden Erfolgen in der Bundesliga gegen Bochum (4:1) und im Pokal gegen Bielefeld (6:0) sei verboten.

Anders als gewohnt werden die Schwaben die Auswärtsreise in den Westen erst am Spieltag antreten. Statt heute Abend geht es morgen Mittag nach Gladbach und nach dem Spiel wieder zurück nach Stuttgart. "Das war schon vorher so geplant", erklärt Wimmer, der auf "gute Erfahrungen in der Vergangenheit" verweist. "Es gibt uns außerdem die Möglichkeit, morgens noch kurz hier zu trainieren. Ich sehe darin keinen Nachteil."