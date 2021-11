VfB Krieschow springt mit 6:0-Feuerwerk auf Rang eins

Lediglich drei Partien konnten an diesem Spieltag durchgeführt werden, aber die lieferten klare Erkenntnisse: Der VfB Krieschow, der VfL Halle 96 und auch der Bischofswerdaer FV 08 sind derzeit gut in Form, was beim VfB auch viel mit Ex-Profi Dimitar Rangelov zu tun hat.

Auch wenn das Tabellenbild durch die vielen Spielausfälle derzeit etwas schief ist, eine schöne Momentaufnahme ist es dennoch für den VfB Krieschow, der am Samstag an die Tabellenspitze sprang. Und das gelang auf eine in zweierlei Hinsicht bemerkenswerte Art, denn zum einen sprang ein 6:0-Heimsieg heraus und der zum anderen gegen den vor dem Spiel punktgleichen FC Carl Zeiss Jena II.

Aufgrund der strengen Corona-Vorgaben in Thüringen tauschten beide Teams übrigens das Heimrecht. Auf heimischem - in Brandenburg gelegenen - Platz schoss Ex-Profi Rangelov mit einem verwandelten Foulelfmeter seine Farben schon in der 12. Minute in Führung. Nicht einmal 120 Sekunden darauf bediente Rangelov seinen Mitspieler Felgenträger, der zum 2:0 einnetzte. Der VfB war jetzt im Torrausch, die junge Jena-Reserve sichtlich überfordert. Kurz nach Treffer Nummer zwei bediente Geisler den freistehenden Rangelov, der das 3:0 drauflegte. Die Carl-Zeiss-Hintermannschaft hielt danach immerhin 14 Minuten dicht, dann lief Felgenträger von der Mittellinie unwiderstehlich los und krönte sein Solo mit einem platzierten Schuss aus knapp 20 Metern, 4:0. Nach einer spektakulären Aufholjagd der Gäste sah es zwar nicht aus, trotzdem versuchte es Jena II ab und an, kurz vor der Pause wurde Krieschows Torwart Pflug zu einer Glanzparade gezwungen. Aber auch in Sachen Durchschlagskraft offenbarte sich am Samstag ein Klassenunterschied: Pauling (67.) und Raak (90.) schraubten das Ergebnis auf 6:0. Damit hat der VfB seinen dritten Dreier in Serie gefeiert. Jenas letzte drei Spiele verliefen gegensätzlich, die Ausbeute beträgt lediglich ein Punkt.

Kind schlägt wieder zu

Ebenfalls mit dem dritten Sieg in Folge kletterte der VfL Halle 96 aus dem Tabellenmittelfeld in Richtung Spitzengruppe. Am Samstag hieß der Gegner FC Einheit Rudolstadt und der hatte genauso wie die Hallenser Probleme mit dem schwer zu bespielenden Rasen. Somit wurde es vor allem bei hohen Bällen gefährlich. Konnte Rudolstadts Torwart Bresemann in der 12. Minute noch einen Kopfball von Toptorjäger Kind entschärfen, war er in der 40. Minute geschlagen, als der VfL-Torjäger einen Abpraller aus kurzer Distanz über die Linie nickte. Nach der Pause sah man mehr vom FC Einheit, der sich in der 56. Minute im Spielaufbau aber einen Ballverlust leistete, Halle schaltete schnell um, Kind bediente Raßmann und der schoss aus zentraler Position ein. Elf Minute später brachte Böhne nach einem Eckball den Ball per Kopf zum 3:0 im Netz unter. Rudolstadt fühlte sich etwas unter Wert geschlagen, nicht mehr als ein kleiner Trost war das 1:3-Anschlusstor von Rühling in der 90. Minute nach einem Torwartfehler von Elm.

Auch in Merseburg wurde am Samstag angepfiffen: Dort zeigte sich der Bischofswerdaer FV 08 gut erholt vom 1:3 gegen Halle 96 vom 13. Spieltag. Vor besagter Heimniederlage glückten nämlich drei Ligasiege am Stück. Gegen das Schlusslicht hatte der BFV 08 überwiegend alles im Griff und gewann durch einen sehenswerten Treffer: Zizka verwandelte in der 15. Minute einen Freistoß aus 25 Metern mit einem tollen Schuss. Das Ergebnis hätte durchaus höher ausfallen können, während sich der Regionalliga-Absteiger hinten aber auch zweimal bei seinem stark haltenden Torhüter Kycek bedanken konnte.