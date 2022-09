VfB kostet Goretzka Startelfplatz gegen Barça

Leon Goretzka muss gegen den FC Barcelona zurück auf die Bank - weil er gegen den VfB Stuttgart für Julian Nagelsmann zu wertvoll war.

Julian Nagelsmann erwartet mit dem FC Barcelona am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) einen "sehr, sehr starken" Kontrahenten, gegen den es defensiv vor allem aufs schnelle Umschalten ankommen werde. Im Mittelfeld darf sich daran Marcel Sabitzer gemeinsam mit Joshua Kimmich versuchen - nicht Leon Goretzka.

Das kündigte der Trainer des FC Bayern am Montag auf der Pressekonferenz an. Es habe am Samstag in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart (2:2) die Überlegung gegeben, Startelf-Rückkehrer Goretzka früher auszuwechseln, "um ein paar Körner zu sparen" mit Blick aufs erste Champions-League-Heimspiel der neuen Saison. Doch das gab der Spielverlauf gegen unerwartet starke Gäste nicht her.

Goretzkas Bankplatz gegen Barça "kein Leistungsgrund"

"Seine defensive Stabilität und seine sehr gute Leistung vor allem in der zweiten Halbzeit, wo das Spiel nicht so klar entschieden war, haben mich dazu bewogen, ihn die 94 Minuten draufzulassen", auch wegen seiner Körpergröße bei Standardsituationen. "Das ist schon viel gewesen nach einer so langen Zeit. Er hat es grundsätzlich gut verkraftet und fühlt sich auch gut, aber natürlich spürt er trotzdem die Belastung."

Dass er deswegen gegen Barcelona zunächst auf der Bank sitzen wird, sei deshalb "kein Leistungsgrund", betonte Nagelsmann, "sondern ein bisschen die Steuerung. Dass wir einfach auch länger was von ihm haben."

Sabitzer indes habe "Körner und Power" und sei ein "wichtiger Spieler im defensiven Umschalten". Gegen die katalanische Konterstärke brauche man Profis, "die ein gutes Gespür für das Verteidigen von Ballverlustsituationen. Da ist Sabi sicherlich einer der Besten, den wir haben."

Startelfgarantie für Hernandez

Wer im Abwehrzentrum neben Lucas Hernandez beginnt, der nach seiner Pause gegen Stuttgart am Dienstag gesetzt ist, will Nagelsmann erst am Dienstag entscheiden. Für Dayot Upamecano spricht im internen Duell mit Matthijs de Ligt, dass er schon häufiger gegen Robert Lewandowski gespielt hat - und dabei "eigentlich immer gut verteidigt", so Nagelsmann. Grundsätzlich freut er sich aber über sein Luxusproblem in der Innenverteidigung: "Aktuell performen alle drei sehr gut."