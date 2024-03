VfB kommt nicht zur Ruhe: Doppeltes Spiel im Präsidium?

Zwei Präsidiumsmitglieder des e.V. sowie der Vorstand der Profifußball-AG des VfB Stuttgart rufen zur Einheit auf, parallel kursiert das Schreiben einer Initiative, bei dem eines dieser Präsidiumsmitglieder mindestens Hand angelegt hatte, dieses aber nicht publik machte. Das wirft Fragen auf.

An diesem Donnerstag, 10.02 Uhr, verschickten die Präsidiumsmitglieder Rainer Adrion und Christian Riethmüller sowie der dreiköpfige Vorstand der AG ein Statement, das sich wie eine Aufforderung zum Friedensschluss las. Mit den Fans, in den Gremien und überhaupt.

Man habe "eine gremienübergreifende Arbeitsgruppe zum Thema strukturelle Zukunftsfragen gebildet, die in diesen Tagen ihre Tätigkeit aufnehmen wird. Alle Beteiligten bringen sich konstruktiv in die Entwicklung von Lösungsansätzen zu der im Raum stehenden Problemstellung, insbesondere der Besetzung des Aufsichtsratsvorsitzes, ein", heißt es in dem Schreiben, in dem auch die Vorverlegung der Mitgliederversammlung auf den 28. Juli verkündet wird.

Riethmüller und Adrion wollen dann die Vertrauensfrage stellen, "ob sie die Geschäfte des e.V. bis wenigstens zur nächsten Mitgliederversammlung 2025, bei der reguläre Wahlen für Präsidium und Vereinsbeirat stattfinden, weiterführen sollen". Vom amtierenden Präsidenten, dem scharf kritisierten Claus Vogt? Keine Rede.

Dieser soll im Laufe des Mittwochs zumindest über das geplante Statement informiert worden sein, inwiefern seine Mitwirkung überhaupt angefragt wurde, ist unklar. Dass er nicht unterzeichnet hat, lässt ihn auf den ersten Blick schlecht aussehen. Allerdings hatte der 54-Jährige bereits tags zuvor im kicker-Interview im Endeffekt ebenfalls auf den Mitgliederwillen abgezielt: "Nach wie vor ist aber unsere Mitgliederversammlung das höchste Organ und Gremium unseres Vereins, des VfB Stuttgart 1893 e.V., diese hat uns bzw. mich auch gewählt. Nur und ausschließlich diesem bin ich verpflichtet und Rechenschaft schuldig, welcher ich nachkommen werde ."

So oder so wirkt das Stellen der Vertrauensfrage wie ein mehr oder minder geschickter PR-Move - dass sich alle Präsidiumsvertreter Abwahlanträgen stellen würden müssen, dürfte spätestens seit dem eindeutigen Statement der Cannstatter Kurve in dem Machtkampf klar sein.

"Zukunft_VfB" sorgt für Wirbel

Ein Teil dieser Cannstatter Kurve, die einflussreiche Ultravereinigung Commando Cannstatt, hat nun eine interessante Beobachtung gemacht. Denn parallel zu den ganzen Stellungnahmen, Interviews und Abwahlforderungen dieser Tage hatte sich zuletzt auch eine Gruppe mit dem Namen "Zukunft_VfB" an die Öffentlichkeit gewandt.

In einem dreiseitigen Aufruf schoss sie massiv gegen Vogt und forderte allein dessen sofortigen Rücktritt. Dagegen müssten, anders als etwa von der Cannstatter Kurve gefordert, "die Präsidiumsmitglieder Adrion und Riethmüller bis zur nächsten Mitgliederversammlung im Amt bleiben, damit der Verein handlungsfähig bleibt". Spannend ist auch, dass sich laut "Zukunft_VfB" sowohl Riethmüller als auch Adrion dem Votum der Mitglieder stellen sollen. Das klingt schon erstaunlich nach eben jener Vertrauensfrage, die ja dieses Duo und eben der AG-Vorstand nun auch stellen wollen.

Nun hat an diesem Donnerstagmorgen das Commando Cannstatt in den Dokumenteneigenschaften dieses Papiers entdeckt, dass "Christian Riethmüller" der Autor dieser Zeilen ist. Zur Einheit rufendes Präsidiumsschreiben hier, Statement mit Rücktrittsforderung an den Präsidenten per externer Gruppe da. Spielt da einer ein doppeltes Spiel?

Riethmüller erklärt auf Anfrage, er sei von den Initiatoren der Gruppe kontaktiert und darum gebeten worden, "über ihr Statement, an dessen Entstehen ich weder auslösend noch inhaltlich beteiligt war, drüber zu schauen und vor allem auf formale Details zu prüfen". Riethmüller also hatte mindestens Hand angelegt, streitet allerdings ab, Verfasser des Statements zu sein, das dann andere verteilt haben.

Word-Datei und PDF-Version

Wie aber kommt sein Name in die Autorenleiste der Dokumenteneigenschaften? Er habe "eine aus meiner Sicht formal korrekte Version in Word geschrieben und somit per Word-Datei übermittelt", teilt Riethmüller mit. Die "Zukunft_VfB"-Initiatoren versendeten dann aber keine Word-Datei, sondern ein PDF.

Es gibt verschiedene Programme und Möglichkeiten, eine Word-Datei in ein PDF umzuwandeln - in aller Regel wird aber dann als "Autor" derjenige angezeigt, der auch umgewandelt hat. Was Riethmüllers Argumentation, er habe ein Word-Dokument aufgesetzt und auch ein Word-Dokument an die Initiatoren versendet, konterkariert. Ob er tatsächlich der Verfasser ist, ist damit allerdings nicht final bewiesen.