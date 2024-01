VfB knackt nächste Mitglieder-Marke

Viele Bundesligisten knacken eine Rekordmarke nach der anderen bei ihren Mitgliederzahlen. Auch beim VfB Stuttgart konnte der nächste Meilenstein verkündet werden.

Kurz vor dem Start ins neue Fußballjahr am Sonntag bei Borussia Mönchengladbach hält die gute Laune beim Überraschungsteam aus Stuttgart weiter an. Sportlich wurde tags zuvor die Verlängerung mit Enzo Millot verkündet. Bei der Vereinsentwicklung geht es ebenfalls steil bergauf. Der VfB zählt nunmehr 90.000 Mitglieder - und möchte mehr.

"Wir freuen uns sehr über den ungebrochenen Zuspruch und Mitgliederzuwachs, den unser VfB seit einiger Zeit erfahren darf" wird VfB-Präsident Claus Vogt in einer Mitteilung des Klubs zitiert. "Dass wir nun bereits die 90.000 geknackt haben, ist schlichtweg ein überwältigender Erfolg für unseren Verein und seine Fans!"

Die Schwaben wollen weiter wachsen, wie Vogt und VfB-Markenbotschafter und Weltmeister Guido Buchwald im Rahmen einer Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit in Stuttgart bekanntgaben. Mit "VfB im Ländle" versucht der Verein, verstärkt Mitglieder in der ganzen Region und außerhalb der Stadtgrenzen zu finden. Vogt kündigte diverse Aktionen zu diesem Zwecke an.

Der Zulauf dürfte vor allem in den letzten Monaten nochmal angezogen sein, nachdem das Team von Sebastian Hoeneß plötzlich in der Tabelle ganz oben mitmischt. Die Zahlen beim VfB wuchsen zuletzt rasant. Erst im vergangenen Jahr wurde im Mai die Marke von 80.000 Mitgliedern gerissen - damals stand Stuttgart kurz vor dem Abstieg.

In der Bundesliga ist der FC Bayern München mit über 316.000 Mitglieder der mitgliederstärkste Verein.