VfB-Keeper Bredlow erfuhr im kicker vom Startelfplatz

Im 32. Anlauf schaffte es der VfB Stuttgart erstmals wieder, ein Heimspiel ohne Gegentor zu überstehen. Dazu noch mit einem überzeugenden und in der Höhe auch verdienten 3:0-Erfolg gegen den 1. FC Köln. Im Tor: Fabian Bredlow, der seine Nominierung aus einer kicker-Story erfuhr.

Die Horrorserie, die sich in den Geschichtsbüchern der Bundesliga verewigt hat, hat ein Ende. 32 Heimspiele, fast zwei komplette Spielzeiten lang, mussten die Stuttgarter warten, bis sie in der Mercedes-Benz-Arena dem Gegner keinen Torjubel mehr gönnen mussten. Mit einem verdienten 3:0-Erfolg gegen den 1. FC Köln. "Das war der Sieg, den die Mannschaft gebraucht hat", sagt Bruno Labbadia, der sich erneut für den bisherigen Ersatzkeeper Fabian Bredlow als Nummer 1 entschieden hatte.

Wie schon in der Vorwoche, als der bisherige Stammkeeper Florian Müller wegen Magen-Darmproblemen aussetzen musste, durfte dessen zwei Jahre älterer Kollege bei Anpfiff auf dem Rasen stehen. "Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, es hätte mich kaltgelassen", erzählt der 27-Jährige über die Momente vor dem Anstoß. "Aber die Aufregung verfliegt relativ schnell mit dem ersten Ball, den man zu halten hat." Und dem zweiten und dritten. Viel mehr kam nicht, was wirklich zu entschärfen nötig gewesen wäre. "Gut, dass kein Schuss den Weg ins Tor gefunden hat", freut sich Bredlow, der von seiner Nominierung per Whatsapp erfahren hat.

Ich habe beim Trainingsablauf schon gemerkt, dass sich etwas verändert hat. Fabian Bredlow

Bei der Pressekonferenz vor der Partie gegen Köln hatte Labbadia am Donnerstag verraten, dass er sich wieder und erst einmal weiterhin für den bisherigen Ersatzkeeper entschieden habe. Was niemand ahnte: Entgegen seiner Angewohnheit hatte der Cheftrainer allerdings bis dahin nicht mit Bredlow geredet. Dieser bekam eine entsprechende kicker-Story per Nachrichtendienst in die Hände. "Ein Kumpel hat sie mir geschickt", verrät Bredlow, für den des Trainers vorangegangene Wortlosigkeit "völlig okay" war. "Ich habe beim Trainingsablauf schon gemerkt, dass sich etwas verändert hat."

Müller hat Bredlow "überragend unterstützt"

Das siebte Bundesligaspiel im VfB-Trikot war für den früheren Nürnberger mehr als ein besonderes. Nicht nur, dass er erstmals ohne Gegentor blieb. Auch die umgekehrte Rangfolge im Tor musste von den beiden Kollegen besprochen und abgehakt werden.

"Wir haben ein sehr gutes Verhältnis und darüber geredet. Das gehört sich auch so", erklärt der 27-Jährige, der viel Lob und Dank für den Mitstreiter parat hat. "Er hat mich überragend unterstützt, hat mich beim Warmmachen gepusht. Er hat es sehr kollegial und freundschaftlich gemacht. Davor kann ich nur den Hut ziehen." Nichts, was er nicht anders gemacht hätte. "Ich war die ganze Zeit auf der anderen Seite und weiß, wie sich das anfühlt."

Labbadia war "definitiv zufrieden" mit seiner Wahl. "Fabi hatte eine gute Ausstrahlung, hat sehr stabil gespielt. Was aufs Tor gekommen ist, hat er gut beherrscht. Unser Ziel war es, über Fabian dem Kölner Pressingdruck zu entgehen und auf die Seiten zu kommen. Das hat er sehr gut gemacht", lobt der 57-Jährige, der glücklich ist, dass sich der VfB "diesmal belohnt" hat. Nach den Wochen ernüchternder und magerer Ergebnisse sei entscheidend gewesen "dass wir drangeblieben sind. Das 3:0 war ein wichtiger Schritt, aber nicht mehr und nicht weniger. So müssen wir weitermachen." Erstmal mit Bredlow zwischen den Pfosten.