VfB-Interesse an Allrounder Jakic

Der VfB Stuttgart hat bei der Suche nach Ersatz für Wataru Endo Frankfurts Kristijan Jakic im Auge. Gespräche laufen. Der Kroate könnte zudem auch in der Innenverteidigung spielen.

Die Kasse ist klamm, die Zeit knapp und die Suche nach Verstärkungen für den VfB deswegen extrem intensiv. Bei ihrer Suche nach einem Nachfolger für den vor ein paar Tagen zum FC Liverpool abgewanderten Kapitän Endo sind die Schwaben auf Frankfurts Allrounder gestoßen. Jakic, der im Sommer 2021 von Dinamo Zagreb nach Frankfurt gekommen ist und seither 75 Pflichtspiele bestritten hat, soll die so wichtige Rolle im defensiven Mittelfeld besetzen.

Jakic steht bis 2026 unter Vertrag

Der Vertrag des kroatischen Nationalspielers, der für die Eintracht auch in der Champions League und in der Europa League aktiv war, läuft bis Ende Juni 2026. Jakic kommt regelmäßig zu seinen Einsätzen für die Hessen, hat allerdings ein Problem, das ihm das Leben schwer macht und im Gegenzug jeden Trainer erfreut: Der 26-Jährige ist vielseitig einsetzbar. Ein großes Plus und ein klares Manko für den Defensivspezialisten, der auf jeder Position gegen den Ball sein Fußwerk versteht.

Es gibt nichts, außer Torwart, was Jakic defensiv nicht übernehmen könnte und würde beziehungsweise nicht schon gespielt hat: ob auf der Sechs, als Außenverteidiger in der Viererkette, als Schienenspieler, in der Innenverteidigung oder zentral in der Dreierkette. Bei der Eintracht fand und findet sich immer ein Platz für den Kroaten. Zu seinem Pech allerdings meist erst von der Bank kommend. "Er kommt natürlich in erster Linie über die Mentalität, die er mitbringt, und den Kampfgeist. Da ist er ein eminent wichtiger Faktor", erklärte Dino Toppmöller zuletzt. Der Eintracht-Trainer weiß um die Kehrseite der Vielseitigkeit. "Kristijan hat für einen Trainer den Vorteil, dass er sehr polyvalent ist. Für einen Spieler ist das manchmal aber nicht ganz so cool, von einer Position auf eine andere geschoben zu werden.“

Das dürften sich auch die Stuttgarter zum Vorteil machen wollen. Jakic soll jedoch vorrangig die vakante Position von Endo einnehmen und neben Atakan Karazor auf der Doppelsechs für Stabilität sorgen. Was die erste große Lücke bei den Schwaben stopfen würde. Gleichzeitig wüsste man um die Qualitäten des Nationalspieler in der Abwehrreihe. Der Transfer von Konstantinos Mavropanos steht kurz vor dem Abschluss. Die Unterschrift des Griechen bei West Ham United wird heute, spätestens morgen erwartet. Auch hier wird nach einem Nachfolger gesucht. Die Finanzsorgen des Traditionsklubs lassen allerdings keine großen Sprünge zu. Leihgeschäfte sind angesagt, was die Möglichkeiten einschränkt.

Leihe mit Kaufoption?

Auch bei Jakic ist erst einmal eine Leihe angedacht. Eine für später ebenfalls ins Auge gefasste Kaufoption inklusive. Die Gespräche zwischen Klub und Spieler laufen. Allerdings sind noch nicht alle Punkte geklärt. Jakic soll einem Wechsel nicht abgeneigt sein. Vor allem mit der Aussicht und der Erwartung, für eine ganz bestimmte Position und Rolle verpflichtet zu werden: Auf der Sechs. Im Normalfall.