VfB in Verhandlung mit Kölns Diehl - Lukratives RB-Angebot für Olivier

Der VfB Stuttgart und die Talente - das bleibt auch zum Start ins Kalenderjahr 2024 ein spannendes Thema. Während Thomas Kastanaras nach Ulm abgegeben wurde, beschäftigen die Verantwortlichen nun mitunter die Personalien Justin Diehl und Christopher Olivier.

Das Kapitel Thomas Kastanaras schloss der VfB am Dienstag zunächst, der talentierte Stürmer wurde bis Saisonende an Drittligist Ulm verliehen. Dort soll er dringend benötigte Spielpraxis auf höherem Niveau sammeln. Mit sechs Toren aus acht Regionalliga-Spielen ließ Kastanaras in dieser Saison bereits aufhorchen.

Ein Sturm-Talent, um das die Schwaben derweil heftiger buhlen, ist Justin Diehl. Der 19-jährige Angreifer schoss für die Zweitvertretung des 1. FC Köln in dieser Saison in 19 Regionalliga-Spielen bemerkenswerte zwölf Tore. Die Verantwortlichen des VfB haben die Verhandlungen aufgenommen. Diehl verspricht ordentlich Perspektive und Tor-Instinkt - den wohl gerne auch Steffen Baumgart in Köln genutzt hätte.

Diehl ist nach kicker-Informationen nicht abgeneigt, den Schritt aus dem Rheinland nach Schwaben zu gehen. Zum Trumpf könnte auch Geschäftsführer Alexander Wehrle werden, der lange in Köln arbeitete und nun die Geschicke beim VfB leitet.

Anders stellt sich die Situation im Fall Christopher Olivier dar. Der 17-jährige Österreicher spielt aktuell in der U 19 des VfB und weckt mit seinen Leistungen offenbar Begehrlichkeiten. Trotz Vertrags bis Sommer 2025 wollen die Stuttgarter mit Olivier vorzeitig verlängern. Die Verhandlungen aber stocken aktuell.

Was auch mit dem heftigen Werben von RB Salzburg zu tun haben könnte. Nach kicker-Informationen locken die Österreicher den U-Nationalspieler mit einem lukrativen Vertrag, selbst Nationaltrainer Ralf Rangnick soll sich für einen Wechsel stark machen.

Offensivmann Olivier kann auf den Halbpositionen wie auf den Flügeln spielen, ist technisch versiert und schnell. Im Profi-Kader des VfB stand Olivier mitunter bei den Testspielen gegen Sheffield United (3:0) und den 1. FC Nürnberg (2:0).