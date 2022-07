VfB in Dresden ohne Kalajdzic und Sosa - Bredlow im Tor

Der VfB Stuttgart muss in der ersten DFB-Pokal-Runde in Dresden auf seinen Torjäger Sasa Kalajdzic verzichten. Der Österreicher laboriert noch an den Nachwehen einer leichten Knöchelverletzung.

In der Vorwoche hatte sich Kalajdzic bereits wegen Unwohlseins vorzeitig bei der Saison-Generalprobe gegen den FC Valencia (5:2) vorzeitig zum Duschen verabschiedet. Zwei Tage später kam noch ein geschwollener Knöchel dazu, der den Angreifer in der Folge aus dem Training genommen hat. "Der Knöchel ist wieder komplett beweglich, die Schwellung nur noch gering. Er ist schmerzfrei und kann am Wochenende mit dem Lauftraining einsteigen. Es reicht aber nicht für Dresden", erklärt Pellegrino Matarazzo heute, der ein Comeback des Nationalspielers zum Bundesligastart am Samstag darauf erwartet. "Es ist realistisch, dass er gegen RB Leipzig dabei sein kann."

Ähnlich könnte es mit Borna Sosa laufen, der seit Wochen wegen Adduktorenproblemen ausfällt. Auch für den Kroaten kommt die Pokalpartie beim Drittligaabsteiger am morgigen Freitag zu früh. "Borna ist noch nicht ins Mannschaftstraining eingestiegen, wird in dieser Woche noch individuell belastet," so der VfB-Cheftrainer. "Aber er soll Anfang nächste Woche die nötigen Tests absolvieren und dann ab Mittwoch ins Mannschaftstraining einsteigen, um vielleicht eine Option für den Kader gegen Leipzig sein zu können." Nicht mehr gerechnet wird mit Orel Mangala, der sich in England aufhält, um dort seinen geplanten Wechsel zu Nottingham Forrest zu finalisieren.

Müller gegen Leipzig im Tor

Obwohl einsatzfähig und voll im Saft wird Florian Müller die Partie in Sachsen nur von der Bank aus betrachten. Wie bisher bei den Stuttgartern in den Pokalspielen üblich, darf sich sein Stellvertreter Fabian Bredlow auf einen Einsatz freuen, um eine Woche später wieder der Nummer 1 Platz zu machen. Es wird Bredlows insgesamt 13. Pokaleinsatz sein, sein achter für den VfB. Davor hatte er noch zwei für den 1. FC Nürnberg und drei für den Hallischen FC bestritten.

Matarazzo erwartet in Dresden keine leichte Aufgabe. Der Drittligist sei "kein angenehmes Los", sagt der 44-Jährige. "Es kommt eine Mannschaft auf uns zu, die einen guten Kader und Aufstiegsambitionen hat. Dresden ist außerdem ein sehr hitziges Stadion. Wir sind in erster Linie auf ein Kampfspiel eingestellt." Trotzdem gebe es keinen Grund, sich unter Wert darzustellen. "Wir sind klarer Favorit und wollen dieser Rolle gerecht werden. Es liegt an uns, den Kampf anzunehmen und die nötige Intensität abzurufen. Nur dann können wir uns durchsetzen."