VfB im Rennen gegen die Zeit

Beim Vorhaben, ihre Erfolgsserie auszubauen, müssen die Stuttgarter vor der Partie bei Union Berlin mit Hindernissen kämpfen. Die späte Rückkehr dreier Nationalspieler wird ein Rennen gegen die Zeit.

Chris Führich, der heute Nacht mit der DFB-Auswahl in den USA gegen Mexiko spielt, sowie Hiroki Ito (mit Japan gegen Tunesien) und Silas (mit der DR Kongo in Angola) werden erst am Donnerstagvormittag wieder in Stuttgart zurückerwartet. Alle drei werden als erstes eine leichte Regenerationseinheit absolvieren, bevor sie am Freitag am Abschlusstraining teilnehmen. Direkt danach geht es nach Berlin.

Kein Problem, das die Schwaben exklusiv haben. Dennoch nicht gerade die beste Spielvorbereitung. Gerade beim Versuch, den Topstart mit sechs Erfolgen in sieben Partien und zuletzt allein fünf Siegen in Serie auszubauen. Der VfB hatte noch nie eine so gute Bilanz zum gleichen Zeitpunkt und toppt die Spielzeiten 1982/83 (umgerechnet auf die Drei-Punkte-Wertung) sowie 2003/04 und 2004/05 um jeweils einen Zähler.

Guirassy soll am Mittwoch zurückkehren

Bereits wieder ins Training eingestiegen ist Jovan Milosevic, der bei Serbiens U 19 weilte. Morgen sollen Enzo Millot (U 21 Frankreich), Woo-Yeong Jeong (Südkorea) und Serhou Guirassy (Guinea) zurückkehren. Gerade der Torjäger wird wieder besonders gefragt sein, um die schwäbische Negativserie bei Union zu beenden. Stuttgart gewann keines seiner bisher sechs Bundesligaduelle mit den Köpenickern, geriet in allen Duellen stets in Rückstand, holte lediglich drei Remis.

Der ersten Niederlage, in der Relegation im Mai 2019, folgte der Abstieg. Der jüngsten, am 26. Spieltag der Vorsaison, ebenfalls ein unvergessener Nachhall: Als Tabellenletzter an die Alte Försterei gereist wurde der VfB vom damals Tabellendritten empfangen, mit 3:0 wieder nach Hause und Tainer Bruno Labbadia von den Schwaben in die Verbannung geschickt. Sebastian Hoeneß übernahm. Doch auch der aktuelle Chefcoach hatte bisher kein Glück mit der Mannschaft aus der Hauptstadt. Mit der TSG Hoffenheim kam der 41-Jährige in vier Duellen lediglich zu zwei Remis.

Die aktuelle Negativserie, die die Berliner in dieser Spielzeit vor sich herschieben, sollte dennoch nicht zu Leichtsinn verführen, meint der Stuttgarter Sportdirektor. "Union ist ein Champions-League-Teilnehmer", sagt Fabian Wohlgemuth. "Um dahin zu kommen, hat man über einen langen Zeitraum viele richtige Entscheidungen getroffen. Wir wissen, welches Format uns erwartet."