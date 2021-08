VfB holt Millot aus Monaco

Stunden nach dem Kantersieg gegen die SpVgg Greuther Fürth hat der VfB Stuttgart auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Enzo Millot kommt ein junger Mittelfeldspieler aus Frankreich.

Wie der kicker bereits als erstes berichtet hatte, hat sich der VfB für 1,5 Millionen Euro die Dienste des 19-Jährigen gesichert. Millot hat in Stuttgart einen Vierjahresvertrag bis 2025 unterschrieben und erhält die Rückennummer acht.

Das Eigengewächs der AS Monaco wird üblicherweise im Mittelfeld eingesetzt und hat seine Stärken in der Offensive. Millot, der noch bis 2022 vertraglich an die Franzosen gebunden war, gilt als spielstark und technisch versiert.

"Enzo war trotz seines jungen Alters bereits seit über einem Jahr fester Bestandteil des Kaders der AS Monaco und konnte dort wertvolle Erfahrungen im Profibereich sammeln", wird Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat in der Vereinsmeldung zitiert. "In den Gesprächen mit uns hat er von Anfang an den klaren Wunsch geäußert, seine nächsten Karriereschritte im VfB-Trikot zu machen."