VfB holt Hanashiro aus Japan für U 21

Rinto Hanashiro wechselt zu Beginn des neuen Jahres aus der JFA Acadamy Fukushima zum VfB Stuttgart. Die Schwaben vermeldeten am Donnerstagfrüh die Verpflichtung des 18 Jahre alten japanischen U-18-Nationalspielers. Nach Anrie Chase und Rei Okada ist er in der Stuttgarter U 21 schon der dritte Japaner. Im Februar hatte Hanashiro in einem Testspiel gegen ein VfB-Nachwuchsteam drei Tore und zwei Vorlagen verbucht.