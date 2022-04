VfB hofft auf die baldige Rückkehr von Kalajdzic

Die Chancen waren gegen Borussia Dortmund da. Aber ohne seinen Topstürmer ist der VfB Stuttgart noch harmloser vor dem Tor als sowieso schon in dieser Saison.

Neunmal blieben die Schwaben in dieser Saison ohne eigenen Treffer. Auch wenig überraschend beim 0:2 gegen Dortmund am vergangenen Freitag. Eine Bilanz, die sich angedeutet hatte. Schon am Spieltag zuvor beim 1:1 gegen Arminia Bielefeld hatten die Schwaben aus ihren vielen Chancen zu wenig gemacht. Ein Problem, das sich durch die gesamte Saison zieht und gegen den Tabellenzweiten erneut deutlich sichtbar wurde.

"Effizienz ist der Unterschied"

"Wir hatten mehr Großchancen als Dortmund", sagt zwar Sven Mislintat, der vor allem den Möglichkeiten im Schlussspurt der Partie nachtrauert, "die uns nach dem 0:2 auch wieder zurück ins Spiel hätten bringen können". Als Borna Sosa (80.) mit einem Schlenzer, den BVB-Keeper Gregor Kobel aus dem Eck fischte, sowie Konstantinos Mavropanos (81.) und Roberto Massimo (85.) mit zwei Kopfbällen, die aus nächster Nähe ihr Ziel verfehlten, erfolglos blieben. "Dortmund hatte zwei, drei, vier Situationen", so der Stuttgarter Sportdirektor. "Vor allem zwei, bei denen sie extrem effektiv waren. Effizienz ist der Unterschied."

Effizienz, die die Stuttgarter durch die Bank weg nicht zum ersten Mal vermissen lassen. Besonders und erst Recht, wenn Sasa Kalajdzic fehlt. Der Österreicher hatte sich Anfang der vergangenen Woche wegen eines anfangs unklaren und abschließend gesicherten positiven Corona-Tests in die häusliche Situation abgemeldet. Dennoch hatten sich die Stuttgarter mehr ausgerechnet gegen den BVB. Mit einer veränderten Herangehensweise offensiv, mit mehr Tempo durch Chris Führich, Omar Marmoush und Tiago Tomas und scharfen, flachen statt hohen, weiten Hereingaben in den gegnerischen Strafraum. "Sasa tut uns immer gut", so Mislintat. "Aber andererseits spielt man gegen Dortmund, gegen das man viel mehr Umschaltsituationen hat, in denen ein Tempospieler auch guttun kann."

Gegen den BVB klappte es ohne Kalajdzic auch schon sehr gut

Hätte, hätte, aber nicht gegen die Dortmunder Viererkette. Der VfB verlor das siebte seiner jüngsten acht Heimspiele gegen die Borussen bei nur einem Erfolg. Kalajdzic fehlte sichtlich. Schon allein mit seiner Kernkompetenz: dem Abschluss. "Interessanterweise hat Sasa gegen Dortmund nur einmal gespielt", hält Mislintat dagegen und verweist auf das Fehlen des Nationalspielers beim legendären 5:1 am 12. Dezember 2020 in Westfalen. "Da war er auch nicht dabei. Es ist also hypothetisch zu sagen, was mit ihm gewesen wäre."

Am kommenden Osterwochenende bei der Auswärtspartie beim FSV Mainz 05 soll der Zwei-Meter-Mann wieder zur Verfügung stehen. Die zweite Corona-Infektion des Stürmers verlief bisher harmlos. "Sasa ist relativ symptomfrei", erzählt Stuttgarts Kaderplaner. Kalajdzic plage "ein bisschen Kratzen im Hals. Das sollte normalerweise bis Montag erledigt sein". Dann hätte der 24-Jährige genügend Zeit, um sich vernünftig vorbereiten zu können.