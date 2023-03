VfB-Hauptsponsor: Entscheidung naht

Seit jeher ist die Mercedes-Benz-Gruppe mit ihrem Nachbarn VfB Stuttgart eng verbunden. Einen Komplettausstieg des Autobauers aus dem Sponsoring wird es nicht geben, betonte Alexander Wehrle jüngst. Noch im März könnte Klarheit herrschen.

Welche Bedeutung die rund 10 Millionen Euro haben, die die Mercedes-Benz-Bank jährlich für die Brust des VfB bezahlt, verdeutlicht sich beim Blick auf den jüngsten, verfügbaren Jahresabschluss: 2021 nahmen die Stuttgarter 24,8 Mio. ein aus Werbung und Sponsoring. Das ist nicht die volle Summe, mit denen der abstiegsbedrohte Bundesligist eigentlich hätte planen können. Denn jenes Geschäftsjahr war noch geprägt von Corona, entsprechend flossen nicht alle Gelder. 2018 etwa lag der Posten Werbung und Sponsoring noch bei knapp 30 Mio. Euro. Insofern darf man davon ausgehen, dass der VfB in einer "normalen" Bundesliga-Saison mittlerweile mehr als 30 Mio. Euro auf diesem Wege erwirtschaften würde. Aber auch dann bleiben 10 Mio. ein gewaltiger Batzen. Der wackelt, schließlich läuft der 2019 verlängerte Vertrag mit der Mercedes-Benz-Bank, die zu 100 Prozent der Mercedes-Benz-Gruppe gehört, im Sommer aus.

Mercedes wird sowohl Sponsoringpartner als auch Ankerinvestor des VfB bleiben. Alexander Wehrle

Nun poppte in den vergangenen zwölf Monaten immer wieder auf, der Autobauer, der 2017 noch als Daimler AG für 41,1 Mio. Euro 11,75 Prozent an der VfB AG erstand, würde sein Sponsoring auf Null zurückfahren. Mit derartigen Gerüchten räumte VfB-Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle gegenüber dem kicker zuletzt auf: "Wir sind in intensiven, vertrauensvollen Gesprächen und werden zeitnah zu einer Entscheidung kommen, welche Markenrechte Mercedes in der neuen Saison erhalten wird. Mercedes wird sowohl Sponsoringpartner als auch Ankerinvestor des VfB bleiben."

Neben der Trikot-Brust über seine "Konzernbank" und den Anteilen hält der Autobauer weitere Rechte, beispielsweise das Namensrecht an der Arena. Für das Stadion soll er ob eines bereits anno 2008 abgeschlossenen 30-Jahresvertrags einen Spottpreis von umgerechnet knapp 700.000 Euro per annum bezahlen. Dafür bewegt sich zum Beispiel das Hauptsponsoring deutlich über Marktwert mit den kolportierten 10 Mio. Euro. Für eine derartige Summe gab sich der Traditionsverein in den vergangenen Jahren eigentlich zu wechselhaft mit den beiden Abstiegen 2016 und 2019. Dazu, auch das ist kein allzu großes Geheimnis, galt das Verhältnis von VfB-Präsident Claus Vogt und dem - diplomatisch ausgedrückt - nicht überall geliebten, langjährigen Ex-Daimler-Aufsichtsrat Wilfried Porth als angespannt.

Dennoch scheint es nicht ausgeschlossen, dass die Mercedes-Benz-Gruppe, über welches Unternehmen auch immer, Hauptsponsor bleibt. 10 Millionen Euro dürfte der VfB jedoch damit kaum mehr erzielen. Das alleine auf sportliche Fehlleistungen und vereinspolitische Querelen zurückzuführen, wäre zu einseitig dargestellt, schließlich hat der Konzern seine Sportsponsoring-Strategie ebenfalls verändert. Noch im März könnten die Gespräche zwischen dem Autokonzern und dem VfB finalisiert werden, eine Entscheidung naht.