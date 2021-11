VfB Hallbergmoos: Matthias Strohmaier übernimmt als Spielertrainer

Bayernligist VfB Hallbergmoos geht mit einem neuem Trainerteam in das Kalenderjahr 2022: Kopf eines Dreiergespanns ist der ehemalige Regionalliga-Kicker Matthias Strohmaier, der zuletzt beim Ligakonkurrenten Türkspor Augsburg tätig war.

Mitte Oktober entband das damalige Schlusslicht Cheftrainer Sugzda von seinen Aufgaben und setzte den bisherigen Co-Trainer Beierkuhnlein bis auf weiteres als Interimscoach ein. Beierkuhnlein habe "der Mannschaft neues Leben eingehaucht und der weiteren Entwicklung aller Akteure den Weg bereitet", lobt der Verein auf seiner Homepage. Für die restlichen Spiele des Jahres 2021 bleibt Beierkuhnlein Interimstrainer - dem neuen Trainerteam wird er allerdings nicht mehr angehören.

Mit Jahreswechsel wird nämlich ein neues dreiköpfiges Trainer-Gespann beim Bayernligisten installiert: Mit Matthias Strohmaier wird eine "weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannte Persönlichkeit" zum Verein stoßen, wie es in der Meldung auf der Homepage des VfB heißt: "Matthias wird als spielender Trainer hauptverantwortlich für die Mannschaft und die Themen des Trainerteams sein." Darüber hinaus soll er gemeinsam mit dem sportlichen Leiter Herrenfußball, Anselm Küchle, für die Kaderentwicklungen des Herrenteams sorgen. "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Matthias, die Gespräche haben gezeigt, dass die Vision von Matthias und des Vereins sehr gut zusammenpassen", wird Küchle in der Meldung zitiert. Strohmaier habe als Trainer - zuletzt war er bis September 21 bei Türkspor Augsburg in der Verantwortung - bereits wertvolle Erfahrungen gesammelt. Auch habe er seine Qualitäten als Spieler mehrfach unter Beweis gestellt, so etwa in der Regionalliga bei den Bayern-Amateuren, dem VfR Garching und dem 1. FC Schweinfurt. "Wir dürfen uns auf einen extrem begeisterungsfähigen und leidenschaftlichen Menschen freuen, der sich mit seiner Kommunikationsstärke und seiner Lust darauf, Menschen stärker zu machen, auch proaktiv in die Weiterentwicklung der gesamten Fußballabteilung einbringen wird", ist sich Küche sicher.

Daneben werde mit Alban Zinzou "ein absoluter Fachmann der Fußball-Szene" zum Trainer-Team dazustoßen. "Alban hat nach seiner strategischen Arbeit als Leiter des Jugendbereichs von Türkgücü München wieder richtig Lust auf die Arbeit auf dem Platz. Auch er wird sich darüber hinaus in die Entwicklungen des Kaders einbringen und eine entscheidende Schnittstellenfunktion zwischen dem Jugendbereich bzw. der 2. Herrenmannschaft und dem Bayernliga-Team einnehmen", heißt es in der Meldung. Das Trainer-Gespann wird durch Florian Brachtel komplettiert, der bereits seit mehreren Jahren in verschiedenen Funktionen im Verein aktiv ist. Er werde sich mit Fokus auf die Themen Spielanalyse und Athletiktraining einbringen.