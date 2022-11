VfB gewinnt in Lohne: Hauptmann-Tor distanziert Verfolger - Emden vs. Hildesheim ohne Treffer

Zweimal wurde am Dienstagabend in der Regionalliga Nord nachgeholt. Der VfB Lübeck konnte sich mit einem Sieg in Lohne an der Spitze weiter von der Konkurrenz distanzieren. Zudem standen sich die Kickers Emden und der VfV Hildesheim gegenüber - 0:0.

VfB Lübeck distanziert die Aufstiegskonkurrenz durch ein 1:0 in Lohne weiter. (Archivbild) IMAGO/Lobeca