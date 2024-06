VfB-Generalprobe gegen "Spitzenklub" Bilbao

Der VfB Stuttgart trifft im letzten Test vor dem Pflichtspiel-Auftakt 2024/25 auf Athletic Bilbao - und freut sich auf einen "echten Gradmesser".

Am 17. August bestreitet der VfB Stuttgart sein erstes Pflichtspiel der neuen Saison. Um 20.30 Uhr (LIVE! bei kicker) spielt der amtierende Vizemeister bei Double-Gewinner Bayer 04 Leverkusen im DFL-Supercup um den ersten Titel der Spielzeit 2024/25 - und den ersten im eigenen Trophäenschrank seit der Meisterschaft 2007. Nun hat der VfB auch den Gegner bekanntgegeben, gegen den eine Woche vorher die Generalprobe stattfindet.

Am Samstag, 10. August, um 15.30 Uhr gastiert mit Athletic Bilbao der Tabellenfünfte der abgelaufenen La-Liga-Saison in der MHP-Arena. Die Mannschaft von Trainer Ernesto Valverde, 2022/23 noch Achter, verpasste die Qualifikation für die Champions League nur um einen Platz - aber um acht Punkte - und bringt damit ein erstes Europapokal-Feeling nach Stuttgart. Der VfB schreibt selbst von einem "Spitzenklub" und "echten Gradmesser".

Mit dem Spiel gegen den achtmaligen spanischen Meister, das im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung stattfindet, wollen sich die Schwaben nicht nur sportlich für die Saison rüsten, sondern auch "mit unseren Fans auf die neue Saison einstimmen und einen Fußball-Nachmittag in Weiß und Rot feiern", wie der kürzlich zum Sportvorstand aufgestiegene Fabian Wohlgemuth in der VfB-Mitteilung ankündigt.

Sechs Testspiele fix

Damit plant der VfB in der Sommervorbereitung mit insgesamt sechs Testspielen. Die weiteren steigen am 7. Juli beim FSV Hollenbach (15 Uhr), am 14. Juli beim FC Luzern (15 Uhr) am 20. Juli gegen Fortuna Sittard (in Heilbronn, 14 Uhr) sowie - während der Japan-Reise - am 28. Juli bei Kyoto Sanga FC und am 1. August bei Sanfrecce Hiroshima (Uhrzeit jeweils noch offen). Zum Trainingsauftakt bittet Trainer Sebastian Hoeneß am Donnerstag, 4. Juli.