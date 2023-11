Schäffler trifft doppelt, Cueto krönt sein Debüt

Dynamo Dresden hat das Viertelfinale im Sachsenpokal souverän erreicht. Bei Landesligist VfB Empor Glauchau feierte die SGD einen 4:0-Erfolg.

Das Viertelfinale war Pflicht, daran hatte auch Dynamo-Coach Markus Anfang vor Anpfiff keine Zweifel gelassen. Doch zunächst tat sich seine Elf beim Spitzenreiter der Landesliga Sachsen schwer. Was einerseits der Tatsache geschuldet war, dass Anfang im Vergleich zum 0:1 beim 1. FC Saarbrücken seine komplette Elf austauschte. Aber besonders auch den aufopferungsvoll verteidigenden Amateuren.

So dauerte es fast eine halbe Stunde, ehe Dresden das Abwehrbollwerk des Sechstligisten knacken konnte. Berger fasste sich aus der Distanz ein Herz und markierte in der 29. Minute das 1:0 für die SGD, die anschließend besser in die Partie fand, ohne allerdings restlos zu überzeugen. In der 41. Minute schickte Vlachodimos dann Schäffler auf die Reise, dieser blieb eiskalt und verwandelte zum 2:0-Pausenstand für den Drittligisten.

Die Dominanz der Elbstädter setzte sich auch nach dem Seitenwechsel fort, Tore gab es zunächst aber keine zu bestaunen. Dafür aber ein Debüt: Denn in der 62. Minute wurde der im Sommer vom Karlsruher SC gekommene Cueto eingewechselt, der 27-Jährige hatte wegen einer Leistenverletzung bisher noch keine einzige Minute absolvieren können. Doch kaum war er auf dem Platz, legte er auch schon das 3:0 durch den ebenfalls eingewechselten Borkowski auf (69.). Den Schlusspunkt markierte Schäffler in der 73. Minute. Zwar hatten die Dynamos in der Schlussphase etliche Möglichkeiten zur Resultatsverbesserung, ließen diese aber allesamt liegen.

Für die SGD geht es am kommenden Sonntag (16.30 Uhr) mit dem Topspiel gegen Verfolger Jahn Regensburg weiter. Tags zuvor will Glauchau seinen Spitzenrang in der Landesliga Sachsen bei Kickers Markkleeberg verteidigen.