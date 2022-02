VfB-Duo zurück - Didavi muss noch warten

Mitte vergangener Woche wurden die VfB-Profis Tanguy Coulibaly, Enzo Millot und Daniel Didavi Corona-positiv gemeldet. Heute kehrten die beiden Franzosen freigetestet zurück. Didavi muss dagegen noch warten.

Die drei Stuttgarter Offensivspieler hatten sich nach den Positivergebnissen sofort in häusliche Isolation begeben müssen und die Chance auf einen Kaderplatz in der Partie gegen den VfL Bochum (1:1) verpasst. Wie Trainer Pellegrino Matarazzo gehofft hatte, dauerte die Pause für Coulibaly und Millot nur eine Woche. Nach einem negativen Resultat am gestrigen Montag durften die beiden Jungprofis heute in ein individuelles Trainingsprogramm einsteigen.

Didavi muss dagegen noch warten. Der Test des 32-Jährigen fiel gestern noch positiv aus, das Ergebnis der heute entnommenen Probe wird am Mittwoch bekannt.