VfB: Der Stand bei André Silva, Bruun Larsen und Demirovic

Acht Neuzugänge haben die Stuttgarter bereits vermeldet. Doch dabei wird es nicht bleiben. Trainer Sebastian Hoeneß wünscht sich Verstärkungen auf mindestens zwei Positionen.

Werden mit dem VfB in Verbindung gebracht: André Silva, Jakob Bruun Larsen und Ermedin Demirovic (v. l.). imago images (3)

Vollzug wurde bei Serhou Guirassy und Waldemar Anton noch nicht vermeldet. Dafür aber die Absicht, den Klub zu verlassen, von beiden angemeldet. Der Torjäger und der Innenverteidiger hinterlassen Lücken, die geschlossen werden müssen. Sebastian Hoeneß macht dies klar. "Es ist ja ganz offensichtlich, dass da noch etwas passieren muss und passieren wird", so der Stuttgarter Cheftrainer nach dem ersten Testspiel der neuen Spielzeit.

Beim 8:1 beim Oberligisten FSV Hollenbach (Oberliga Baden-Württemberg) stellte der 42-Jährige Nick Woltemade in die Spitze und Max Herwerth rechts in die Innenverteidigung. Der Neuzugang aus Bremen, der sich hinter der Spitze heimisch und wohler fühlt, sowie das 18-jährige Eigengewächs, der noch über die U 21 an die Lizenzmannschaft herangeführt werden soll, machten ihre Sache gut, entsprechen allerdings nicht der Idealvorstellung.

Entsprechend wird der Markt durchforstet. "Wir sind im Austausch und am Arbeiten", sagt Hoeneß zur Suche, die hauptverantwortlich in den Händen von Sportvorstand Fabian Wohlgemuth liegt. Die Schwaben werden täglich mit unterschiedlichen potenziellen Kandidaten in Verbindung gebracht, oft ohne belastbaren Hintergrund. Wie bei Jordan Torunarigha, der einst bei Hertha BSC groß wurde und heute bei KAA Gent spielt. Allerdings passt der Deutsch-Nigerianer nicht ins Fahndungsraster, weil er ein Linksfüßer ist, der VfB aber unbedingt einen Rechtsfüßer sucht.

Vor allem im Angriff ist der Druck groß

Hoeneß würde sich baldige Ergebnisse wünschen, weiß aber um die Problematik hoher Preise und verzwickter Verträge. Für die Vorbereitung wäre ein möglichst bald vervollständigter Kader optimal. Doch die Realität lässt dies nicht zu. "Ob es bis nächste Woche klappt, weiß ich nicht", sagt der Chefcoach. "Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich lasse mich auch gern überraschen."

Vor allem im Angriff ist der Druck groß. Mit Augsburgs Ermedin Demirovic ist man in Gesprächen. Doch den Forderungen des FCA, die bei rund 25 Millionen Euro liegen, sind die Stuttgarter mit unter 20 entgegengetreten. Man hat sich vertagt. "Aktuell verhandeln wir nicht. Also heute haben wir nicht verhandelt. Und gestern nicht", erklärte Wohlgemuth am gestrigen Sonntag.

Soweit ist man bei Leipzigs André Silva erst beziehungsweise noch gar nicht gegangen. Man hat sich von Seiten der Schwaben erstmal nach dem Portugiese erkundigt, der von RB zuletzt an Real Sociedad San Sebastian ausgeliehen war. Als Ablöse stehen rund zwölf Millionen Euro im Raum. Doch das Gehalt des Angreifers wird mit rund sechs Millionen taxiert und sprengt den vorgegebenen Rahmen des Vizemeisters. Entsprechend wartet man die Entwicklung bei Demirovic ab, der seinerseits den VfB favorisiert, und hält auch anderweitig die Augen offen.

Weniger dringend ist die Situation auf dem linken Flügel. Zwar könnte Chris Führich per Ausstiegsklausel den VfB für rund 22 Millionen Euro verlassen. Doch bisher gibt es keine konkreten Signale diesbezüglich. Was die Hoffnung nährt, dass der EM-Fahrer vielleicht doch bleibt. Dazu zeigte sich Silas, der im Vorjahr im Rennen um die Startplätze ein wenig abgefallen war, beim Test in Hollenbach auf eben dieser linken Außenbahn voller Spielfreude und erzielte zwei Tore.

Falls sich die Faktenlage ändert, hätte Hoeneß jedoch einen Kandidaten im Auge: Jacob Bruun Larsen. Den dänischen EM-Teilnehmer und den aktuellen VfB-Coach verbindet die gemeinsame Zeit zwischen 2020 und 2022 bei der TSG Hoffenheim. Doch die Konkurrenz ist groß. Der 25-Jährige war von der TSG zuletzt an den FC Burnley verliehen und hat die Aufmerksamkeit einer Reihe von Premier-League-Klubs geweckt wie Fulham, West Ham und Crystal Palace.

Dazu kommt, dass die Kraichgauer ihre im Januar 2020 an den BVB überwiesene Ablösesumme von rund 8,5 Millionen Euro wiedersehen wollen. Den 25-Jährigen, der noch bis 2025 an die TSG gebunden ist und von Januar bis Juni 2018 bereits von Dortmund an den VfB verliehen und auf lediglich vier Einsätze gekommen war, dürfte es schon allein aus diesen Gründen wohl eher auf die Insel ziehen.