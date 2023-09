VfB beschäftigt sich mit Chatzialexiou

Der VfB Stuttgart will noch in diesem Jahr einen Sportvorstand installieren. Auch Joti Chatzialexiou ist dabei ein Thema - erneut.

Das Bundesliga-Transferfenster ist seit Freitag geschlossen, und der VfB Stuttgart musste sich finanziell ganz schön strecken, um die prominenten Abgänge halbwegs aufzufangen. Dennoch plant er, noch in diesem Jahr einen weiteren kostspieligen Neuzugang zu präsentieren: einen Sportvorstand.

Der Aufsichtsrat des VfB hatte sich auf eine Sitzung Ende Juni klar dafür ausgesprochen, diesen Posten noch 2023 wiederzubesetzen. Die Suche läuft. Ein Kandidat, mit dem sich die Verantwortlichen auch nach kicker-Informationen beschäftigen, ist dabei Joti Chatzialexiou, der aktuell als Leiter der Nationalmannschaften beim DFB tätig ist. Der 47 Jahre alte gebürtige Hesse arbeitet seit 2003 in verschiedenen Funktionen beim Verband. Auf Klubebene sammelte er - teils parallel - bislang einzig im Jugendbereich von Eintracht Frankfurt Erfahrung.

Ins Rennen geworfen hat die Personalie Rainer Adrion, der beim VfB als Aufsichtsrat und Vizepräsident fungiert und einst mit Chatzialexiou beim DFB arbeitete. Adrion war zwischen 2009 und 2013 Trainer der deutschen U-21-Nationalelf. Schon als Ex Sven Mislintat noch VfB-Sportdirektor war, war Chatzialexiou in Stuttgart gehandelt worden.

Stimmungstest Mitgliederversammlung

Eine schnelle Entscheidung in Sachen Sportvorstand ist nicht zu erwarten. Am kommenden Sonntag steigt in der MHP-Arena erst einmal die Mitgliederversammlung, die trotz des gelungenen Starts in die neue Bundesliga-Saison mit zwei klaren Siegen aus drei Spielen nicht ausschließlich harmonisch ablaufen dürfte. Unter anderem liegen mehrere Abwahlanträge vor, auch gegen Präsident Claus Vogt.

Dieser Stimmungstest wird in jedem Fall noch abgewartet, bevor die Frage nach einem neuen Sportvorstand beantwortet wird. Momentan hat Vorstandschef Alexander Wehrle das Amt interimistisch inne. Auch Mislintat-Nachfolger Fabian Wohlgemuth ist sicherlich ein möglicher Kandidat und könnte aufsteigen. Der neue Sportvorstand soll beim VfB über alles vom Nachwuchs bis zu Profis wachen und stünde hierarchisch auf einer Stufe mit den Vorständen Thomas Ignatzi (Finanzen, Verwaltung und Operations) und Rouven Kasper (Marketing und Vertrieb).