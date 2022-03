VfB bekommt neben neuer Haupttribüne auch mehr Stehplätze

Der VfB Stuttgart baut die Mercedes-Benz Arena für die EM 2024 erneut um und nannte jetzt Einzelheiten. Vor allem die Haupttribüne bekommt ein neues Gesicht, aber auch in der Cannstatter Kurve tut sich was.

Stammt teilweise noch aus dem Jahr 1974: Die Haupttribüne in der Mercedes-Benz Arena. imago images/Pressefoto Baumann

Die Schwaben gaben bekannt, dass der Umbau der Haupttribüne bereits im Mai startet. Dabei soll die untere Ebene der Haupttribüne, die noch aus dem Jahr 1974 stammt, komplett neu gebaut und "bis zu den Dachstützen" erweitert werden. In diesem Zuge darf sich der VfB über neue Mannschaftskabinen, Sportfunktionsräume, ein neues Mediencenter, einen weiteren Business-Bereich sowie eine moderne Produktionsküche freuen.

2000 zusätzliche Stehplätze

Die Fans dürfte es am meisten freuen, dass die Cannstatter Kurve bereits zur Saison 2023/24 über 2000 zusätzliche Stehplätze verfügen wird. Außerdem entsteht hier ein eigener Bereich für Rollstuhlfahrer.

Insgesamt rückt das Thema Nachhaltigkeit verstärkt in den Fokus. So wird etwa die Beleuchtung im Stadion auf LED-Technik umgerüstet. Zudem wird eine Photovoltaik-Anlage auf dem Stadiondach installiert.

Der Umbau wird bei laufendem Spielbetrieb vorgenommen und soll bis Anfang 2024 abgeschlossen sein. Deshalb werden Teile des Oberrangs nur eingeschränkt nutzbar sein.

"Hinter allen Projektbeteiligten liegt ein hartes Stück Arbeit. Und es wird bis zur Fertigstellung unserer Arena auch nicht weniger werden. Wir danken der Stadt Stuttgart, dass gemeinschaftlich Lösungen für dieses Bauprojekt gefunden werden konnten", kommentierte Claus Vogt, Aufsichtsratsvorsitzender und Präsident des VfB Stuttgart.

Der Stuttgarter Gemeinderat hatte erst vor wenigen Wochen das erhöhte Budget für die Modernisierung und damit Investitionsmaßnahmen in Höhe von 97 Millionen Euro bewilligt.

Das 1933 am Cannstatter Wasen errichtete Stadion wurde in den vergangenen Jahren immer wieder modernisiert und ausgebaut. Markant vor allem: Der Bau der berühmten Membran-Überdachung Anfang der 1990er Jahre für die Leichtathletik-WM und der Umbau zum reinen Fußballstadion 2011. Aktuell finden 60.449 Zuschauer Platz in der Mercedes-Benz-Arena, die bei der EM 2024 einer von zehn Austragungsorten sein wird.