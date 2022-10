VfB bangt um Trio - Mavropanos im Krankenhaus

Der VfB Stuttgart musste bei seinem ersten Saisonsieg am Samstag gleich dreimal verletzungsbedingt wechseln. Konstantinos Mavropanos landete sogar im Krankenhaus.

Als Kapitän Wataru Endo am Samstag gegen den VfL Bochum das Tor zum 4:1-Enstand erzielte, konnte sich Konstantinos Mavropanos bestenfalls innerlich freuen - wenn er es überhaupt richtig mitbekommen hatte. Der Verteidiger des VfB Stuttgart war bei der Entstehung des Treffers mit VfL-Stürmer Philipp Hofmann zusammengeprallt und benommen liegengeblieben.

Erst nach längerer Behandlung wurde der 24 Jahre alte Grieche unter "Mavropanos"-Sprechchören und mit einem Kopfverband vom Platz transportiert, durch Hiroki Ito ersetzt und später zu Untersuchungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Womöglich aber hatte er noch halbwegs Glück im Unglück: Ein VfB-Sprecher vermeldete am Samstagabend, dass sich Mavropanos eine heftige Beule am Kopf zugezogen habe.

Ahamada knickt um, Millot zwickt die Wade

Es war nur einer von gleich drei verletzungsbedingten Wechseln, die mit dem ersten Stuttgarter Saisonsieg in der Bundesliga einhergingen. Schon kurz nach der Pause hatte Interimstrainer Michael Wimmer 2:0-Torschütze Naouirou Ahamada vom Feld holen müssen, weil dieser umgeknickt war (52.); Chris Führich kam.

Und als Ito für Mavropanos einsprang (75.), ging fast unter, dass der parallel für Nicolas Nartey ausgetauschte Mittelfeldmann Enzo Millot den Rasen bei seinem Bundesliga-Startelfdebüt ebenfalls nicht freiwillig verließ, sondern weil ihn Wadenprobleme plagten.

Wie Mavropanos sollen aber auch die beiden Youngster keine schwerwiegenden Verletzungen davongetragen haben. Inwieweit das Trio bei den kommenden Aufgaben - am Mittwoch (20.45 Uhr) in der 2. DFB-Pokal-Runde gegen Zweitliga-Schlusslicht Arminia Bielefeld und am Samstag (15.30, beide LIVE! bei kicker) in der Liga bei Borussia Dortmund - mitwirken kann, ist vorerst allerdings noch unklar.

Für Wimmer gilt das ebenso - zumindest in seiner Rolle als Interimscoach. "Es gibt eine ganz klare Absprache mit Sven Mislintat, dass ich so lange aushelfe, bis ein neuer Trainer gefunden ist", sagte der bisherige Co-Trainer des freigestellten Pellegrino Matarazzo nach dem Sieg gegen Bochum. "Ich gehe morgen zum Training und dann schauen wir weiter."