VfB-Aufsichtsrat: Konsens über Sportvorstand

Aktuell hat der VfB Stuttgart drei Vorstandsmitglieder, perspektivisch soll eine vierte Person dazukommen, die das Sportressort verantwortet. Dafür jedenfalls wurden nun im Aufsichtsrat die Weichen gestellt.

Denn nach kicker-Informationen hat sich das Kontrollgremium des Bundesligisten auf einer Sitzung am Donnerstag klar dafür ausgesprochen, noch in diesem Jahr den Sportvorstandsposten wiederzubesetzen. Momentan verwaltet Alexander Wehrle das Ressort interimistisch, wobei der 48-Jährige zuvorderst als Vorstandsvorsitzender firmiert. Seit seiner Rückkehr vom 1. FC Köln zu den Schwaben im Frühjahr 2022 war eigentlich geplant, neben Wehrle, Dr. Thomas Ignatzi (Finanzen) und Rouven Kasper (Marketing) einen Sportvorstand zu installieren. Auch Wehrle selbst hatte dies stets betont.

Zunächst allerdings berief er an der Seite von Aufsichtsratschef Claus Vogt im September 2022 die 2014er-Weltmeister Sami Khedira und Philipp Lahm als sportliche Berater. Ein Umstand, der letztlich den offenen Bruch mit dem damaligen Sportdirektor Sven Mislintat markierte, der zwischenzeitlich auch als potenzieller Sportvorstand galt. Stattdessen erfolgte Ende November die Trennung von Mislintat, für den Fabian Wohlgemuth übernahm.

Suche ohne Zeitdruck

Künftig also soll Wohlgemuth einen Vorgesetzten haben, wobei über Personen im Kontrollgremium noch gar nicht gesprochen wurde, theoretisch also könnte auch der 44-Jährige die Rolle einnehmen. Dem Vernehmen nach geht es vor allem darum, eine Schnittstelle zwischen Sportdirektor, Nachwuchsdirektor Thomas Krücken und dem restlichen Vorstand mit Sportkompetenz anzureichen. Wobei die Räte eine Suche ohne Zeitdruck favorisieren, da die Planungen für die aktuelle Transferperiode ohnehin bei Wohlgemuth und dem Trainerteam mitten im Fluss sind.

Für die Berater Lahm und Khedira dürfte spätestens die Neu-Besetzung des Sportvorstands das Aus bedeuten. Wobei bei Khedira ohnehin vieles darauf hindeutet, dass der 36-Jährige im Zusammenspiel mit Hannes Wolf die Sportliche Leitung beim DFB übernehmen soll.

Doch wie geht es nun weiter in Stuttgart? In seiner nächsten Sitzung will der Aufsichtsrat nach kicker-Informationen ein Anforderungsprofil festlegen, womöglich fallen dann auch schon erste Namen. Der letzte "alleinige" VfB-Sportvorstand übrigens war Thomas Hitzlsperger, der im Februar 2019 nach der Demission Michael Reschkes übernommen hatte und im Oktober 2019 zum Vorstandsvorsitzenden erhoben wurde, dem dann der Direktor Mislintat sportlich zuarbeitete.