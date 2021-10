VfB: Auch Bredlow wurde positiv getestet

Am Mittwoch berichtete der VfB Stuttgart über die häusliche Isolation von Waldemar Anton und Erik Thommy, tags darauf kam mit Fabian Bredlow ein dritter Profi hinzu.

Er befindet sich in häuslicher Isolation: VfB-Ersatzkeeper Fabian Bredlow. imago images

Bredlow hatte am Mittwoch verletzungsbedingt nicht am Mannschaftstraining teilnehmen können. Anschließend wurde der Torhüter positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich nun ebenso wie bereits Anton und Thommy in häuslicher Isolation.

"Die ebenfalls am gestrigen Mittwoch durchgeführte Testreihe mit dem gesamten Kader sowie dem Trainer- und Betreuerstab ergab dagegen ausschließlich negative Testergebnisse", gab der VfB in einer Mitteilung bekannt.

Das für Donnerstagnachmittag geplante Testspiel gegen den SV Sandhausen könne daher wie geplant stattfinden.