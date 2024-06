VfB angeblich an Demirovic interessiert

Der VfB Stuttgart ist Medienberichten zufolge an einer Verpflichtung von Ermedin Demirovic interessiert, konkret ist aber noch nichts. Der 26-Jährige erzielte in der vergangenen Saison 15 Treffer für die Augsburger und bereitete zehn weitere Tore vor. In Stuttgart könnte er Serhou Guirassy ersetzen, der den VfB verlassen will.