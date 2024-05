VfB-Andeutung? Keller bestätigt Chabots "Champions-League-Wechsel"

Der erste Abgang des 1. FC Köln nach dem Abstieg in die 2. Liga ist offiziell: Jeff Chabot, der sich bereits am Mittwochabend verabschiedet hatte, zieht es zu einem Champions-League-Teilnehmer.

Eine Überraschung ist dieser Abschied nicht, seit Donnerstag ist der von Jeff Chabot aus Köln aber offiziell. Der 26-jährige Innenverteidiger, der für die Rheinländer auf 57 Bundesligaspiele in zweieinhalb Jahren zurückblickt und beim Absteiger in der abgelaufenen Spielzeit noch einer der Lichtblicke war, sucht eine neue Herausforderung.

Die Kölner bestätigten am Donnerstag in einer knappen Mitteilung ihren ersten Abgang zur Saison 2024/25. "Wir haben sehr gute Gespräche mit Jeff geführt und wollten ihn nach seiner starken Saison, in der er sich zu einem großen sportlichen Rückhalt und anerkannten Führungsspieler entwickelt hat, unbedingt halten", gibt FC-Geschäftsführer Christian Keller offen zu: "Es spricht für Jeff, dass er sehr lange und ernsthaft über einen ligaunabhängigen Verbleib nachgedacht hat."

Am Mittwoch aber habe Chabot die Kölner Verantwortlichen darüber informiert, "dass er sich für einen Wechsel und damit verbunden für seinen Kindheitstraum, in der Champions League zu spielen, entschieden hat". Laut Keller habe sich Chabot "diese große sportliche Chance mit seinen Leistungen verdient".

Überdurchschnittliche Leistungen gegen Stuttgart

Chabot hat in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel über rund vier Millionen Euro verankert. Ein echtes Schnäppchen für einen Verein, der Champions-League-Einnahmen zu erwarten hat. Da der VfB Stuttgart nach kicker-Informationen sein Interesse bei der Partei Chabot hinterlegt hat, darf die Aussage Kellers durchaus als Andeutung verstanden werden.

Abwehrspezialist Chabot kam in der vergangenen Bundesliga-Saison auf 32 Einsätze (alle von Beginn an) und dabei auf einen kicker-Notenschnitt von 3,38. In den beiden Spielen gegen Stuttgart spielte Chabot überdurchschnittlich - was die Noten betrifft -, im Hinspiel (0:2) verdiente er sich die Note 3, im Rückspiel (1:1) gar die 2,5.