Vezenkov zum Euroleague-MVP ernannt

Mit Olympiakos Piräus kämpft Sasa Vezenkov am Wochenende um den Euroleague-Titel in Litauen. Zuvor wurde er zum MVP der Saison ernannt.

Vezenkov war der Leistungsträger und die Konstante beim Hauptrunden-Ersten Olympiakos. Mit im Schnitt 17,2 Punkten und 6,8 Rebounds (dabei acht Double-Doubles) und seiner unkonventionellen Spielweise führte der vielseitige Forward sein Team in die Play-offs und zuletzt in der Serie gegen Fenerbahce ins Final Four - wobei der Bulgare mit zypriotischer und griechischer Staatsbürgerschaft vor allem nach seiner durchwachsenen Leistung in Spiel vier (nur zwei Punkte) Comeback-Qualitäten bewies und im Entscheidungsmatch an seine vorherigen Quoten anschloss (17 Zähler, fünf Rebounds).

Zur Wahl aufgerufen waren Fans, Medien, Mannschatskapitäne sowie Trainer der 18 Euroleague-Klubs. Vezenkov gelingt es mit der Wahl, erst als zweiter Spieler überhaupt in derselben Saison als Topscorer und MVP ausgezeichnet zu werden. Zuvor schaffte das nur Nando De Colo (2015/16).

Ernst wird es für den 2,06-Meter-Mann, der seit 2018 für Piräus aufläuft, am Freitag (17 Uhr). Dann treffen er und sein Team im Halbfinale des Final Four, das in Kanaus stattfindet, auf die AS Monaco.

Im zweiten Semi-Finale duellieren sich der FC Barcelona und Real Madrid. Das Endspiel findet am Sonntag statt.