Vettels besondere Auktion im letzten GP: Fotoplätze auf dem Helm

Mit Sebastian Vettel die letzten Runden seiner Formel-1-Karriere drehen? Der viermalige Weltmeister hat Fans zu einer besonderen A(u)ktion eingeladen.

Vettel versteigert für seinen letzten Grand Prix am 20. November in Abu Dhabi Fotoplätze auf seinem Rennhelm. "Ich möchte, dass ihr dabei seid und Teil davon seid, wenn ich meine letzten Runden fahre", schrieb der 35 Jahre alte Aston-Martin-Pilot in einem Instagram-Post.

Fans müssen sich dabei auf der Seite www.final-lap.de registrieren, ein Gebot abgeben und ein Foto von sich hochladen. Die Meistbietenden bekommen einen Platz auf Vettels Rennhelm. "100 Prozent des Erlöses kommen einem guten Zweck und einem Projekt zugute, das mir am Herzen liegt", versicherte er.

Nach 15 Jahren ist Schluss

Der Hesse setzt sich seit einigen Jahren verstärkt für Menschenrechte und Naturschutz ein. 15 Jahre nach seinem Formel-1-Debüt beendet er Ende dieser Saison seine Karriere in der Motorsport-Königsklasse. Nach dem Grand Prix von Brasilien an diesem Wochenende wird Abu Dhabi Vettels letztes Rennen sein.