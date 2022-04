Vettel wegen Fahrt mit Motorroller auf Rennstrecke bestraft

Für seine Fahrt mit einem Motorroller auf der Formel-1-Strecke von Melbourne muss Sebastian Vettel ein Bußgeld von 5000 Euro berappen.

Der 34-Jährige habe mit seiner Aktion kurz nach Ende der ersten Trainingseinheit am Freitag gegen das sportliche Regelwerk verstoßen, urteilten die Rennkommissare in Australien. Demnach sei es jedem verboten, in den fünf Minuten nach Abschluss einer Übungseinheit die Strecke zu betreten, sofern sie keine Sondergenehmigung besitzen. Dies gelte auch für Rennfahrer.

Vettel hatte zuvor seinen Aston Martin wegen eines Motordefekts abstellen müssen. Unter dem Jubel der Fans war er auf dem Motorroller eines Streckenpostens winkend zurück zur Garage seines Teams gefahren. Der Hesse hatte die ersten beiden Saisonläufe wegen eines positiven Coronatests verpasst und steigt in Melbourne verspätet in die Saison ein. Das zweite Training verpasste Vettel, weil sein Auto nach der Technikpanne nicht rechtzeitig wieder fahrtüchtig war.