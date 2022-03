Vettel verpasst Formel-1-Auftakt wegen Corona

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel verpasst den Saisonauftakt an diesem Wochenende in Bahrain wegen einer Infektion mit dem Coronavirus.

Sebastian Vettel kann in Bahrain nicht starten. IMAGO/Every Second Media

Denkbar schlechter Saisonstart für Vettel: Wie der Aston-Martin-Rennstall am heutigen Donnerstag mitteilte, ist der Heppenheimer an Corona erkrankt und verpasst den Saisonauftakt am Sonntag in Bahrain. Wie es Vettel geht, darüber machte Aston Martin keine Angaben.

Vettels Landsmann Nico Hülkenberg ersetzt den Hessen beim Grand Prix im Wüstenstaat.

Hülkenberg steigt bereits zum dritten Mal als Ersatzfahrer für einen wegen Corona ausgefallenen Piloten bei Aston Martin beziehungsweise dem Vorgängerteam Racing Point ein.

2020 hatte der Emmericher im ersten Jahr nach seinem Aus als Stammfahrer bei Renault bei zwei Rennen in Silverstone zunächst Sergio Perez vertreten, später auch Lance Stroll ausgerechnet beim Heim-Rennen auf dem Nürburgring.

Bei seinen Einsätzen erreichte Hülkenberg einen siebten und einen achten Platz. Das erste Rennen in Silverstone konnte der Emmericher wegen technischer Probleme nicht starten.

In der vergangenen Woche hatte McLaren-Pilot Daniel Ricciardo aufgrund von Corona die Testfahrten verpasst. Der Australier ist allerdings wieder fahrbereit.