Vettel und Schumacher unter Druck: Jahr der Entscheidung

Sebastian Vettel und Mick Schumacher stehen in der neuen Formel-1-Saison besonders unter Druck. Das deutsche Duo sollte mehr zeigen als im Vorjahr. Doch der eine kämpft mit dem Gewicht, der andere mit einem neuen Teamkollegen.

Früher hieß sie Loews, weil das Hotel gleich nebenan diesen Namen trug, heute heißt sie offiziell Grand Hotel Hairpin. Was sich nicht änderte: Die Linkskurve in Monte Carlo zählt zu den langsamsten Ecken im gesamten Formel-1-Kalender. Ohnehin geht es auf dem Stadtkurs durch einige besonders enge Kehren, in Kombination mit dem neuen Reglement für die Autos bringt das Sebastian Vettel auf eine Idee. Statt sich wie üblich im Simulator auf die Strecke vorzubereiten, "wird es wahrscheinlich sinnvoller sein, sich in einen der Stadtbusse zu setzen", sagte Vettel bei Motorsport.com. "Die Autos sind deutlich schwerer. Wir haben es einfach mit mehr Masse zu tun. Und deshalb muss der Fahrstil angepasst werden."

Vettel kämpft noch immer mit der richtigen Balance, den anderen geht es nicht viel besser. Landsmann Mick Schumacher hat beim Haas-Rennstall neben einem neuen Auto auch noch einen neuen Teamkollegen bekommen. Weil es der Däne Kevin Magnussen wurde, und nicht Nico Hülkenberg, bleibt es bei zwei deutschen Fahrern in der Formel 1, so viele stellt auch Spanien und Frankreich. Für Vettel und Schumacher könnte 2022 zu einem Jahr der Entscheidung werden.

"Mensch, ist das Auto groß geworden"

752 Kilogramm durften die Boliden im Vorjahr wiegen, bei den ersten Tests mussten es 795 Kilo sein und seit einer Woche sogar 798 Kilo. Fast ein Zentner mehr - das sind Welten in einem Hightech-Sport wie der Formel 1. Und Vettels neuer Aston Martin wirkt besonders bullig. "Mensch, ist das Auto groß geworden", sagt Experte Marc Surer im neuen Sonderheft Motorsport des kicker. Ob es auch schnell genug geworden ist, soll der Saisonstart an diesem Wochenende in Bahrain zeigen. Es gibt einige Zweifel.

Aston Martin will spätestens 2026 um die WM kämpfen

Klar ist: Vettel muss und will mehr Punkte holen als in der vergangenen Saison. Damals war er nach dem gescheiterten WM-Projekt mit Ferrari beim britischen Rennwagenbauer eingestiegen. Ein Re-Start für beide. Bei Aston Martin merkte man aber bald, dass es nur mit dem James-Bond-Image nicht reicht für vordere Plätze. Dabei sieht der Fünfjahresplan von Rennstall-Besitzer Lawrence Stroll doch vor, spätestens 2026 um die WM zu kämpfen.

Ein zweiter Platz in Baku war Vettel 2021 gelungen, zweimal kam er als Fünfter ins Ziel, am Ende stand Rang 12 in der Fahrer-WM, ein Platz vor Teamkollege Lance Stroll, dem Sohn des Chefs. Stroll senior tauschte die Leitung aus, der Luxemburger Mike Krack übernahm den Rennstall, ihn kennt Vettel aus seiner Anfangszeit in der Formel 1 bei BMW-Sauber. Eine neue Fabrik und ein neuer Windkanal sind gerade im Bau und sollen bis zum nächsten Jahr fertig werden.

Nun ist Vettel in seiner 16. Saison in der Königsklasse, viermal war er mit Red Bull Weltmeister, doch der letzte Titel liegt neun Jahre zurück. Aston Martin baut auf die Erfahrung und das Können des 34-Jährigen, um die Mannschaft weiter nach vorn zu bringen als auf den enttäuschenden 7. Platz in der Konstrukteurs-WM. Wie lange sein Vertrag noch läuft, gibt niemand vom Team offiziell bekannt. Spannend wird auch sein, wie geduldig Stroll auf Fortschritte seines Stars wartet, den er immerhin auch seinen "am besten bezahlten Angestellten" nennt. Aber Vettel sieht sich nicht nur sportlich in dieser Saison besonders in der Pflicht.

Vettel tritt als Kämpfer gegen den Krieg und den Klimawandel an

Der Hesse ist wie Lewis Hamilton längst zu einem politischen Fahrer geworden. Er machte kein Geheimnis daraus, dass er bei der letzten Bundestagswahl die Grünen wählte und natürlich weiß er, welche Widersprüche sich da auftun im Leben eines Rennfahrers, der ständig durch die Welt düst. Dass sein Team nun auch noch den Namen des saudi-arabischen Erdöl-Riesen Aramco im Namen trägt, macht die Sache nicht einfacher. Vettel tritt dennoch als Kämpfer gegen den Klimawandel und für nachhaltige Lösungen an. Und auch zum Krieg in der Ukraine fand er schnell deutliche Worte; noch ehe der Grand Prix in Russland gestrichen war, hatte er schon seinen Boykott angekündigt.

Mick Schumacher erhob ebenfalls früh die Stimme gegen Putins Angriff auf den Nachbarn. Dabei war er in einer ganz speziellen Lage: Schumachers Haas-Team, eigentlich in US-Besitz, war 2021 noch in russischen Farben angetreten, der Düngemittel-Milliardär Dimitry Mazepin hatte nicht nur geschätzt 30 bis 50 Millionen zum schmalen Budget des Rennstalls geliefert, sondern auch seinen Sohn ins Cockpit setzen lassen. Nikita Mazepin aber zeigte sich von Beginn an überfordert in der Königsklasse, 20:2 lautete das Duell im Qualifiying für Schumacher, 16-mal kam der Deutsche im Rennen vor dem Russen ins Ziel. Die Mazepins sind nun ebenso Geschichte in der Formel 1, wie deren Sponsoren-Millionen, die Teamchef Günther Steiner nun anderweitig auftreiben muss.

Noch aber bleibt die Frage offen: Wie schnell ist dieser Mick Schumacher wirklich? Im völlig unterlegenen Haas-Ferrari war kaum mehr drin als der 12. Platz in Ungarn. Das Team hatte sich voll auf das neue Reglement in diesem Jahr konzentriert, die Testfahrten geben immerhin etwas Anlass zur Hoffnung, Schumacher behauptet tapfer: "Wir haben ein gutes Auto." Der bald 23-jährige Sohn des Rekordweltmeisters weiß längst, wie er sich im Haifischbecken Formel 1 zu verhalten hat.

Dominiert Schumacher auch Magnussen?

Weil Michael Schumacher nicht an der Strecke sein kann, hat Vettel schon seit einiger Zeit die Mentorenrolle für Mick übernommen. Der lässt sich nicht beirren von den ständigen Vergleichen mit seinem Vater, auch im Trubel rund um das Aus von Mazepin und dem Einstieg von Magnussen wirkte er ziemlich gelassen. Dabei verändert sich seine Rolle im Team dadurch deutlich. Magnussen hat bereits 119 Rennen in der Formel 1 absolviert, von 2017 bis 2020 war er schon bei Haas unter Vertrag. Schumacher geht erst in seine zweite Saison, sollte er aber auch den 29-jährigen Magnussen sportlich dominieren, wäre das ein Fingerzeig. "Ich weiß, was ich kann", sagt der Deutsche selbstbewusst.

Wieder ein Schumi im Ferrari - ein Traum für die Tifosi

Schließlich schaut man auch in Maranello ganz genau hin. Seit Jahren ist Schumacher Teil der Fahrer-Akademie der Scuderia Ferrari, die Haas mit Motoren und Teilen beliefert. In der vergangenen Saison lobten die Ingenieure, wie präzise der Rookie ihnen seine Eindrücke von der Strecke schildern kann. So ähnlich war das einst bei Michael der Fall. In dieser Saison könnte darum schon der nächste Schritt folgen. Mick Schumacher ist bei elf der 23 Rennen Ersatzfahrer bei Ferrari. Sollten Charles Leclerc oder Carlos Sainz mal ausfallen, darf er übernehmen. Wieder ein Schumi im Ferrari - ein Traum für die Tifosi.

Spannende Storys, Interviews und Fakten zur neuen Saison der Formel 1 lesen Sie im neuen Sonderheft Motorsport des kicker, das seit dem 11. März im Handel und im App-Store erhältlich ist. Alles Wissenswerte zum Topduell zwischen Verstappen und Hamilton oder zu den Chancen von Vettel und Schumacher, zum Jubiläum 100 Jahre Rennen in Monza oder den legendärsten Kurven der Rennsportgeschichte. Dazu bekommen Sie auch ausführliche Geschichten und Analysen zu den anderen Rennserien wie DTM, Formel E, MotoGP oder dem Klassiker in Le Mans.