Vettel im Feuerlöscher-Einsatz: "Wir sind nicht da, wo wir sein wollen"

Vor seinem Saisondebüt in Melbourne spricht Sebastian Vettel nicht nur über den viel zu langsamen Aston Martin, auch die Weltpolitik beschäftigt den deutschen Viermal-Weltmeister weiterhin.

Die Saison ist schon zwei Rennen alt, aber Sebastian Vettel steigt trotzdem erst an diesem Wochenende in Australien in seinen Aston Martin (das Rennen am Sonntag ab 6:55 Uhr live bei Sky). Positive Corona-Tests hatten seinen Start ins neue Rennjahr bisher verhindert, aber viel verpasst hat Vettel sportlich nicht. Der mit einem Mercedes-Motor bestückte AMR22 gehört zu den bisherigen Enttäuschungen, sein Ersatzmann Nico Hülkenberg schlug sich wacker, wurde in Bahrain und Saudi-Arabien aber nur 12. und 17., Lance Stroll ging es nicht viel besser. Noch steht Aston Martin ohne einen Punkt da, als einziges Team neben Williams.

"Wir sind nicht da, wo wir sein wollen", gibt Vettel nun im Interview mit dem Pay-TV-Sender Sky offen zu. Beim freien Training am Freitag in Melbourne war er nicht nur 1,8 Sekunden langsamer als sein einstiger Teamkollege Charles Leclerc im wieder sehr schnellen Ferrari, Vettel musste seinen Boliden auch noch vorzeitig an der Strecke abstellen und den rauchenden Motor mit dem Feuerlöscher abkühlen. "Wir wissen, dass das Auto deutlich mehr kann. Die Frage ist, ob wir da jemals hinkommen oder ob wir uns was anderes ausdenken müssen." Zuversichtlich klingt das nur bedingt.

Neue Fabrik in Silverstone

Dabei sollte der viermalige Weltmeister aus Deutschland das Team doch entscheidend voranbringen. 2021 stellte Teameigner Lawrence Stroll einen Fünfjahresplan auf, danach soll Aston Martin 2025 um den WM-Titel fahren. Eine neue Fabrik wird gerade in Silverstone fertiggestellt, mit dem Luxemburger Mike Krack kam ein Teamchef, den Vettel noch aus seinen Anfangszeiten bei BMW-Sauber kennt. "Die Erfahrung, dass ich immer vorne dabei war und weiß, dass ich vorne dabei sein kann, ist der Anspruch. Aber dass wir da im Moment weit von weg sind, ist auch klar", erklärt der 34-Jährige, der die letzte Saison, seine erste im Aston Martin, auch nur als Zwölfter abschloss .

Politischer Kampf gegen Klimawandel und Missstände auf der Welt

Durch seine Corona-Infektion blieben Vettel wenigstens die schrecklichen Momente in Jeddah erspart, als die Angst umging im Fahrerlager. Vor zwei Wochen in Saudi-Arabien schlugen Raketen unweit der Strecke in eine Raffinerie des Erdöl-Giganten Aramco ein, seit kurzem der Hauptsponsor von Vettels Team. "In dem Moment war ich froh, dass ich nicht vor Ort war, weil ich denke, dass es eine furchtbare Situation war", sagt er. Doch der Familienvater, der sich längst auch klar politisch positioniert als Kämpfer gegen den Klimawandel und Missstände auf der Welt, wäre ohnehin im Zwiespalt gewesen. "Einerseits gab es eine klare Stimme, dass ich gesagt hätte: Ich würde nicht fahren. Andererseits war ich nicht vor Ort und es war eine gemeinsame Entscheidung und ich wäre Teil dieser gemeinsamen Entscheidung gewesen."

"Die Gründe sind klar, es regnet viel Geld"

Schon bevor der Grand Prix in Russland gestrichen wurde, hatte Vettel angekündigt, dort wegen des Angriffs auf die Ukraine nicht anzutreten "Man muss irgendwo eine Grenze ziehen, wo es nicht mehr vertretbar ist", sagt er heute. "Wir fahren dieses Jahr nicht in Russland und jeder versteht warum. In Saudi-Arabien herrscht seit 2015 der Konflikt mit dem Jemen.“ Wieso die Formel 1 dann trotzdem in dem autoritären Staat gastiert, auch nach den Hinrichtungen der letzten Wochen, 81 waren es allein an einem Tag Mitte März? Vettel sucht keine Ausreden: "Die Gründe sind klar, es regnet viel Geld." Und auch er verdient schließlich in der Formel 1 nicht schlecht.

Vettel will aber nicht nur braver Sportler sein. "Wir müssen im Sport einen besseren Weg finden", fordert er. Darum solle man das Geld, das die Formel 1 von Staaten wie Saudi-Arabien kassiere, offenlegen, um sie dann wiederum so zu investieren, dass "sich die Situation dort verbessert. Wir wollen was bewegen und um was zu bewegen, braucht man Geld". Am Ende gehe es um Taten und Glaubwürdigkeit. Auch im Umgang mit Russland, etwa durch einen Stop von Kohle und Gasimporten. "Ich verstehe den Rattenschwanz der da dranhängt, wenn man sagt, man dreht den Hahn von heute auf morgen zu. Aber ich glaube, das Risiko besteht ohnehin mit dem Verrückten auf der anderen Seite." Vettel wird sich weiter für die Weltpolitik interessieren, auch von Australien aus. Und zugleich kämpft er darum, dass Aston Martin nicht erneut abgeschlagen auf der Strecke bleibt, sonst wäre er wirklich "Down under".