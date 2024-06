Veszprem und das Ziel Champions League-Triumph: "Wir haben dieses Jahr große Ziele"

Mit einem neuen Trainer geht 4iG Veszprem, ab der neuen Saison mit einem neuen Namenssponsor, das Ziel Champions League-Triumph an. Xavi Pascual soll das ungarische Topteam an die europäische Spitze bringen. Die Gruppenauslosung erweckte in der Mannschaft Vorfreude auf die neue Spielzeit.

Xavi Pascual geht mit 4iG Veszprém das Ziel Champions League-Triumph an. Sascha Klahn