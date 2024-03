Veszprém-Torhüter Corrales: "Wird ein harter Kampf"

Ein hochemotionales Duell in den Play-offs der Champions League steht an: Am morgigen Donnerstag (28. März, 18.45 Uhr) trifft Pick Szeged zu Hause auf den Erzrivalen Telekom Veszprém. Veszprém-Torhüter Corrales über das ungarische Duell:

Es ist die Neuauflage des Vorjahresduells an gleicher Stelle: Pick Szeged und Telekom Veszprém treffen erneut in den Play-offs der Champions League aufeinander. In der vergangenen Saison gewann Veszprém beide Spiele und löste souverän das Viertelfinal-Ticket. Im Hinspiel in Szeged fuhr das Team um Torhüter Rodrigo Corrales damals einen beeindruckenden 36:23-Kantersieg ein.

Veszprém landete in der aktuellen Spielzeit in der Gruppe B auf dem dritten Rang (hinter dem FC Barcelona und dem SC Magdeburg), Szeged wurde Sechster in der Gruppe A. Angesichts der Rivalität sagt Corrales: "Ich erwarte natürlich ein sehr schwieriges Spiel."

"Es ist ein Spiel von großer Bedeutung für beide Seiten und wir dürfen nicht vergessen, dass es um das Viertelfinale geht. Dementsprechend werden wir eine hervorragende Leistung brauchen", wird der spanische Schlussmann auf der Veszprém-Homepage zitiert.

"Wir wollen das bestmögliche Ergebnis erzielen. Es stimmt, dass zwei Spiele über das Weiterkommen entscheiden, aber wir wollen uns schon im Hinspiel eine gute Ausgangsposition verschaffen. Wir müssen cleveren Handball spielen und auf alle Eventualitäten vorbereitet sein", so Rodrigo Corrales.

"Es wird ein harter Kampf auf dem Spielfeld werden und ich denke, es wird auf die letzten Minuten ankommen. Ich denke, beide Mannschaften sind in guter Form. Daher ist es schwer zu sagen, was zu erwarten ist", meint der Europameister von 2018 und 2020. In der Liga steht Veszprém übrigens mit 19 Siegen aus 19 Spielen an der Spitze, hat sechs Punkte Vorsprung auf Szeged und das erste direkte Duell gewonnen.

