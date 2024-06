Veszprém präsentiert neuen Cheftrainer

Nach dem Ende der Zusammenarbeit mit Momir Ilic war der Trainerposten in Veszprém offiziell frei. Der Traditionsverein, der ab diesem Sommer mit dem Sponsor 4iG im Teamnamen aufläuft, sorgte nun für Klarheit.

Die Gerüchteküche brodelte schon in den vergangenen Wochen und nun wurde Vollzug gemeldet. Xavi Pascual soll ab dem 1. Juli in Veszprém die Sehnsucht nach dem ersten Sieg in der EHF Champions League stillen.

Der Spanier räumte Anfang Juni den Platz bei Dinamo Bukarest, der Final4-Teilnehmer der EHF European League stellte nun auch schon den Nachfolger vor. Pascual wurde von Anfang an mit Veszprém in Verbindung gebracht.

In der vergangenen Woche wurde dann der Abschied von Momir Ilic offiziell, nur wenige Tage später ist alles personell geregelt, nachdem man zuvor auch den neuen Namenspatron präsentieren konnte.

Die beeindruckende Karriere von Xavi Pascual

Xavi Pascual hat seine aktive Karriere als Torwart in der Jugend von Barcelona begonnen und dort auch in der Liga Asobal debütiert. Später trug er unter anderen das Trikot von Ademar Leon, Guadalajara oder auch Octavio Vigo ehe er 2005 seine Karriere beendet. Als Spieler wurde er unter anderem zweimal spanischer Meister und gewann auch 1991 den Europapokal der Landesmeister.

Xavi Pascual übernahm die Mannschaft des FC Barcelonas nach der Entlassung von Manolo Cadenas im Februar 2009 und startete danach eine beeindruckende Serie mit mehr als 50 Titelgewinnen. Hervorzuheben sind dabei die Champions League 2011, 2015 und 2021 und die fünf Triumphe beim IHF Super Globe. Unter Pascual gewann Dinamo Bukarest seit der Amtsübernahme im Sommer 2021 dreimal die rumänische Meisterschaft, zweimal den Pokal und zweimal den Super Cup.

Große Verantwortung und große Erwartungen

Xavi Pascual unterzeichnete in Veszprém nach Vereinsangaben einen Vertrag über vier Spielzeiten bis 2028. "Es ist eine große Ehre und ein großer Stolz für mich, in den kommenden Spielzeiten zur Familie des Veszprém Handball Clubs zu gehören. Jeder Handballliebhaber weiß, dass Veszprém eine der größten Mannschaften der Welt ist. Ich weiß, was es bedeutet, Trainer dieses Vereins zu sein. Es ist mit großer Verantwortung und Erwartungen verbunden", wird der Spanier in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Sowohl mit Barcelona wie auch mit Bukarest war der 56-Jährige schon in der ungarischen Stadt zu Gast. "Als Gegner weiß ich bereits genau, wie es sich anfühlt, in der Veszprém-Arena zu spielen, aber ich hoffe, dass ich diese magische Kraft von nun an zusammen mit den Fans bei jedem Spiel genießen kann. Wir werden mit der Mannschaft hart arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen, damit unsere Fans stolz auf uns sein können", verspricht der Coach.