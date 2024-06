Veszprem komplettiert Trainerstab

Veszprem präsentierte in der vergangenen Woche mit Xavi Pascual den neuen Cheftrainer des Klubs ab diesem Sommer. Jetzt besetzte der Champions-League-Teilnehmer auch die anderen offenen Stellen im Trainerstab mit neuen und bekannten Namen.

Toni Garcia (hier als Trainer von Toulouse) wird Teil des Trainerteams in Veszprem. imago/Eibner

Mitte Juli hatte Veszprem bekannt gegeben, dass der Vertrag mit dem bisherigen Trainerstab um Cheftrainer Momir Ilic und Péter Gulyás nicht mehr verlängert werden würde. Wenige Tage darauf bestätigte der ungarische Meister die Verpflichtung von Xavi Pascual, der seinen Posten Anfang des Monats bei Dinamo Bukarest niedergelegt hatte.

In einer Pressekonferenz am gestrigen Donnerstag (27. Juni) gab der Champions-League-Teilnehmer dann den kompletten Trainerstab des Teams, das in der kommenden Saison mit 4iG als neuen Namenspatron auflaufen wird, bekannt. Toni Garcia, der einen Vertrag über vier Jahre unterzeichnet hat, wird unter Pascual als Co-Trainer bei den Ungaren fungieren.

Trainerstab komplett

Toni Garcia wird einiges an Erfahrung nach Veszprem mitbringen. Der Spanier leitete von 2008 bis 2014 in seiner Heimat BM Granollers, wo der unter anderem an der Entwicklung von Spielern wie Joan Cañellas und Antonio García beteiligt war. 2014 erfolgte der Wechsel nach Frankreich zu Toulouse.

Von 2016 bis 2019 übernahm er die Rolle als Cheftrainer in der spanischen Nationalmannschaft. Unter Jordi Ribera gelang Garcia mit seinem Team der Titelgewinn bei der Handball-EM 2018. Bis 2021 war Garcia als Jugendtrainer in Barcelona tätig.

Dazu vertraut Pascual auch wie sein Vorgänger mit Árpád Sterbik auf eine Legende zwischen den Pfosten als Torwartrainer. Péter Korösi wird das Team weiterhin als Athletiktrainer betreuen.