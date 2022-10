Von Saudi-Arabien nach Ungarn: SCM spielt in Veszprem remis

Viel Zeit blieb den Handballern des SC Magdeburg nach dem Gewinn der Klub-WM nicht zum Feiern. Am Donnerstag war der SCM im Rahmen des 5. Spieltag der Champions League bei Veszprem in Ungarn gefordert - und spielte remis.

Ein straffes Programm muss der SC Magdeburg dieser Tage absolvieren. Nur vier Tage nach dem furiosen Gewinn der Klub-WM (41:39 gegen den FC Barcelona) war der SCM schon wieder in der Champions League gefordert - und das gleich mit dem schwierigen Auswärtsspiel bei MKB Veszprem.

Beim ungarischen Vize-Meister entwickelte sich ein temporeiches Spiel zweier Mannschaften, die sich auf Augenhöhe begegneten. Die Führung wechselte immer wieder, wenig überraschend ging es in eine heiße Schlussphase. In dieser sah Veszprems Rasmus Lauge (60.) nach der dritten Zeitstrafe die Rote Karte - und war so ein wenig der Verlierer des Spiels, denn einen Sieger gab's nicht.

Beim 35:35 war Omar Ingi Magnusson mit acht Toren bester Magdeburger Werfer, während Torwart Nikola Portner mit 17 Paraden dazu beitrug, dass der SCM mit einem Remis nach Hause fuhr. In der Tabelle belegt der deutsche Meister damit weiterhin Platz 3 - hinter Veszprem und Paris St. Germain.

In der kommenden Woche reist der Bundesligist am Donnerstag (20.45 Uhr) nach Dänemark zum Duell mit Gudme, zuvor steht aber in der Bundesliga am Sonntag (16.05 Uhr) das Ostduell gegen SC DHfK Leipzig an.

MKB Veszprem KC - SC Magdeburg 35:35 (16:16)

Tore Veszprem: Lauge Schmidt 8, Fathy Omar 6, A. Nilsson 5, J. Al-Deraa 4, Pechmalbec 4, P. Nenadic 3, Strlek 3, Elisson 1, Sipos 1

Magdeburg: Magnusson 8/2, Kristjansson 7, Mertens 7, Saugstrup 4, Weber 3, Hornke 2, Pettersson 2, Bezjak 1, Meister 1

Schiedsrichter: Ivan Pavicevic (Montenegro)/Milos Raznatovic (Montenegro)

Strafminuten: 14 / 2

Disqualifikation: Lauge Schmidt (59./3. Zeitstrafe) / -

Zuschauer: 5500