Telekom Veszprem gelingt der Buzzerbeater gegen Aalborg

Eine einzige Führung hatte Telekom Veszprem an diesem Donnerstagabend, die erzielte Yahia Omar buchstäblich in der Schlusssekunde zum 32:31-Heimsieg. Vor oder nach der Schlusssirene - das wurde trefflich diskutiert. Die Schiedsrichter gaben dem Treffer die Anerkennung, auch ohne Videobeweis. Aalborg hatte mit einer starken Anfangsphase zunächst die Partie kontrolliert, zeitweise mit sechs Treffern geführt. Veszprem kämpfte sich nach und nach zurück und hatte am Ende das Minipolster auf seiner Seite. In der kommenden Woche steht das Rückspiel im Gigantium auf dem Programm.

Nedim Remili übernahm viel Verantwortung IMAGO/PanoramiC