Veszprem ergänzt Profikader mit jungem Nachwuchsspieler

Veszprem vollzieht in dieser Sommerpause einen Umbruch. Neben einigen Abgängen und Neuzugängen beförderte das ungarische Topteam einen Nachwuchsspieler in den Profikader.

Dániel János Barna wird ab dem Sommer ein fester Bestandteil des Profikaders von Veszprem HC. Der 17-Jährige wurde mit einem langjährigen Vertrag ausgestattet und soll jetzt in der kommenden Saison im A-Kader des Klubs Erfahrungen sammeln. Das bestätigte Veszprem auf seiner Webseite.

Bereits in der vergangenen Saison kam Barna zu sechs Einsätzen in der Profimannschaft. Der Rückraumspieler ist seit 2021 Teil der Nachwuchsakademie von Veszprem, wo er bereits nach einem Jahr den Sprung von der U18-Mannschaft in die U21 geschafft hatte. In der vergangenen Spielzeit trug Barna, der mit 207 Toren zum Tortorjäger der Saison gekürt wurde, einen entscheidenden Anteil dazu bei, dass sein Team die Saison auf dem zweiten Platz beendete.

"Wenn er sich weiterhin in diesem Tempo entwickelt, kann er ein hohes Niveau erreichen", ist sich Geschäftsführer Dr. Csaba Bartha mit Blick auf den Nachwuchsspieler sicher. "Ich bin zuversichtlich, dass er sich in den ungarischen Ligaspielen in Veszprém beweisen kann und mehr und mehr Einsatzchancen erhält. Auch unser Cheftrainer Xavi Pascual begrüßte die Nachricht, da er die Aufnahme junger Spieler in den Profikader absolut bevorzugt."